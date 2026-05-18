Chiến sự Trung Đông ngày 18-5: Iran nói "đang đàm phán" gián tiếp, nhiều máy bay Mỹ đến Israel?

Hôm 18-5, một số cơ quan truyền thông bao gồm Al Jazeera, ANI và Dawn cùng đưa tin rằng hàng chục máy bay vận tải của Mỹ chở đạn dược từ các căn cứ ở Đức đã hạ cánh xuống Tel Aviv trong 24 giờ qua.

Thông tin ban đầu được đăng tải bởi kênh truyền hình Channel 13 của Israel. Bản tin này cũng cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang sẵn sàng cho một cuộc giao tranh mới với Iran; đồng thời Israel cho rằng "Mỹ có thể bật đèn xanh trong thời gian ngắn".

Bản tin của Channel 13 cũng cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm 40 phút ngay sau khi ông Donald Trump trở về từ Trung Quốc.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ hoạt động ở vịnh Ả Rập hồi đầu tháng 5, trong chiến dịch phong tỏa các cảng và tàu liên quan đến Iran ở khu vực gần eo biển Hormuz - Ảnh: CENTCOM

Trái lại, theo cập nhật của Al Jazeera chiều 18-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ "đang diễn ra" thông qua Pakistan với vai trò trung gian hòa giải, cả Tehran lẫn Washington đều đã gửi ý kiến về đề xuất gần đây của Iran.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ sau ít giờ kể từ những tuyên bố cứng rắn từ cả 2 bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng "thời gian đang trôi rất nhanh và Tehran tốt hơn hết nên hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại"; còn phía Iran cảnh báo về những hành động mạnh mẽ hơn.

Cũng trong ngày 18-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các nhóm kỹ thuật của Iran và Oman đã gặp nhau tại Oman để đàm phán về một cơ chế bảo đảm an toàn cho việc di chuyển qua eo biển Hormuz.

Ông Baghaei nói các cuộc đàm phán trước đó tập trung vào việc thiết lập một khuôn khổ theo luật pháp quốc tế để chuẩn bị một cơ chế nhằm thực hiện công việc này. Còn các cuộc thảo luận cấp chuyên gia sẽ được tổ chức vào tuần tới.