Mỹ ra 5 điều kiện trong đàm phán với Iran

Theo các báo cáo, Mỹ đã đưa ra 5 điều kiện chính đối với Iran trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Hãng tin Fars của Iran cho biết Washington từ chối bồi thường cho Tehran liên quan tới bất kỳ thiệt hại nào do các lệnh trừng phạt và quyết định chính sách trước đó gây ra.

Một điều kiện khác được đề cập trong báo cáo là “chỉ cho phép một trong số các cơ sở hạt nhân của Iran hoạt động”. Mỹ cũng được cho là đã bác bỏ việc “phá băng” 25% tài sản ở nước ngoài của Iran.

Ynetnews tiết lộ báo cáo còn lưu ý rằng “Mỹ và Israel có thể vẫn hành động ngay cả khi Iran đáp ứng những điều kiện này”.

Hôm 17-5, truyền thông Iran đưa tin Mỹ đã không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào trong phản hồi đối với đề xuất đàm phán chấm dứt chiến sự của Iran. Hãng tin Mehr nhận định điều đó sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán.

Truyền thông Iran cũng đưa tin Tehran đã đưa ra 5 điều kiện tiên quyết "xây dựng lòng tin" cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Chúng bao gồm chấm dứt xung đột trên tất cả mặt trận, đặc biệt là ở Lebanon, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran.

Iran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại do chiến sự gây ra và công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng trên toàn cầu.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào mới đây sẽ bị đáp trả bằng "những đòn mạnh mẽ và nặng nề hơn", theo Turkiye Today.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baqaei, cáo buộc Mỹ sử dụng ngoại giao như một vỏ bọc cho các mục tiêu quân sự.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran. Đáp lại, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cảnh báo nếu Mỹ không chấp nhận đề xuất của Iran, người đóng thuế Mỹ có thể phải trả giá đắt, theo tờ The Hill.

Cùng ngày 17-5, giới chức Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy điện hạt nhân, trong khi Ả Rập Saudi cho biết họ đã chặn được 3 máy bay không người lái.

Một cố vấn ngoại giao của tổng thống UAE nói rằng đây là một sự leo thang nguy hiểm. Theo Bộ Quốc phòng UAE, các máy bay không người lái này được phóng từ "biên giới phía Tây".

Ả Rập Saudi cho biết 3 máy bay không người lái mà họ chặn được đã xâm nhập từ không phận Iraq và cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp tác chiến cần thiết để đáp trả bất kỳ nỗ lực nào vi phạm chủ quyền và an ninh của mình.