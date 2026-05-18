Thêm căng thẳng giữa UAE và Iran, vùng Vịnh bất an?

Theo The Telegraph, một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là khuyến khích Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tham chiến sâu hơn, thậm chí chiếm một hòn đảo chiến lược của Iran.

Đó là đảo Lavan, được xem là mắt xích quan trọng trong hệ thống dầu khí của Iran ở vịnh Ba Tư.

Một nguồn tin an ninh cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với tờ báo Anh rằng thông điệp gửi tới Abu Dhabi khá rõ ràng: "Cứ lấy đi!", với hàm ý lực lượng UAE sẽ thay quân đội Mỹ trực tiếp hiện diện trên thực địa.

Tàu chở dầu và tàu hàng nối đuôi gần eo biển Hormuz, nhìn từ TP Khor Fakkan (UAE). Ảnh: AP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh UAE ngày càng can dự vào cuộc chiến giữa Iran với liên minh Mỹ - Israel. Nhiều nguồn tin cho rằng hồi đầu tháng 4, UAE đã bí mật không kích một số mục tiêu Iran, trong đó có đảo Lavan, dù Abu Dhabi chưa xác nhận thông tin.

Từ cuối tháng 2, khi Mỹ - Israel mở các đợt tấn công nhằm vào Iran, UAE trở thành mục tiêu trả đũa nặng nề của Tehran. Theo các báo cáo, Iran đã phóng hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào quốc gia vùng Vịnh này.

Các chuyên gia nhận định áp lực an ninh khiến UAE tăng tốc siết chặt quan hệ với Mỹ - Israel, trong khi khoảng cách với một số nước láng giềng vùng Vịnh, đặc biệt là Ả Rập Saudi, ngày càng lớn.

Hồi đầu tháng 5, UAE còn gây chú ý khi tuyên bố rời OPEC – tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ vốn do Ả Rập Saudi giữ vai trò dẫn dắt.

Quan hệ UAE và Israel cũng được cho là phát triển mạnh trong thời gian chiến sự.

Một số nguồn tin tiết lộ Israel đã chuyển giao hệ thống phòng không Vòm Sắt cho UAE để đối phó các đợt tập kích từ Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn tiết lộ từng bí mật đến UAE hồi tháng 3, dù Abu Dhabi phủ nhận chuyến thăm này.