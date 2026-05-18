Thêm căng thẳng giữa UAE và Iran, vùng Vịnh bất an?

Tường Như

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Trump được cho là thúc giục UAE tăng can dự vào chiến sự với Iran, thậm chí tính chuyện kiểm soát đảo chiến lược Lavan của Iran.

Theo The Telegraph, một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là khuyến khích Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tham chiến sâu hơn, thậm chí chiếm một hòn đảo chiến lược của Iran.

Đó là đảo Lavan, được xem là mắt xích quan trọng trong hệ thống dầu khí của Iran ở vịnh Ba Tư.

Một nguồn tin an ninh cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với tờ báo Anh rằng thông điệp gửi tới Abu Dhabi khá rõ ràng: "Cứ lấy đi!", với hàm ý lực lượng UAE sẽ thay quân đội Mỹ trực tiếp hiện diện trên thực địa.

Mỹ thúc UAE chiếm đảo Iran, Trung Đông thêm căng thẳng - Ảnh 1.

Tàu chở dầu và tàu hàng nối đuôi gần eo biển Hormuz, nhìn từ TP Khor Fakkan (UAE). Ảnh: AP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh UAE ngày càng can dự vào cuộc chiến giữa Iran với liên minh Mỹ - Israel. Nhiều nguồn tin cho rằng hồi đầu tháng 4, UAE đã bí mật không kích một số mục tiêu Iran, trong đó có đảo Lavan, dù Abu Dhabi chưa xác nhận thông tin.

Từ cuối tháng 2, khi Mỹ - Israel mở các đợt tấn công nhằm vào Iran, UAE trở thành mục tiêu trả đũa nặng nề của Tehran. Theo các báo cáo, Iran đã phóng hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào quốc gia vùng Vịnh này.

Các chuyên gia nhận định áp lực an ninh khiến UAE tăng tốc siết chặt quan hệ với Mỹ - Israel, trong khi khoảng cách với một số nước láng giềng vùng Vịnh, đặc biệt là Ả Rập Saudi, ngày càng lớn.

Hồi đầu tháng 5, UAE còn gây chú ý khi tuyên bố rời OPEC – tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ vốn do Ả Rập Saudi giữ vai trò dẫn dắt.

Quan hệ UAE  và Israel cũng được cho là phát triển mạnh trong thời gian chiến sự. 

Một số nguồn tin tiết lộ Israel đã chuyển giao hệ thống phòng không Vòm Sắt cho UAE để đối phó các đợt tập kích từ Iran. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn tiết lộ từng bí mật đến UAE hồi tháng 3, dù Abu Dhabi phủ nhận chuyến thăm này.

UAV đánh trúng nhà máy điện hạt nhân của UAE

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau vụ tấn công bằng UAV vào nhà máy điện hạt nhân Barakah ở UAE, dẫn đến hỏa hoạn. Theo IAEA, một máy phát điện bị cháy, khiến một trong các lò phản ứng của nhà máy phải chuyển sang vận hành bằng máy phát diesel khẩn cấp.

Tổng giám đốc IAEA, Rafael Grossi, nhấn mạnh mọi hoạt động quân sự đe dọa an toàn hạt nhân là “không thể chấp nhận được”.

Theo thông báo từ UAE gửi tới cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, mức phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Barakah vẫn ở ngưỡng bình thường và không ghi nhận thương vong.

