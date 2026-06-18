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Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 18-6: Ba siêu tàu dầu qua Hormuz, ông Donald Trump nói về thỏa thuận

Anh Thư

(NLĐO) - Ba siêu tàu chở dầu của Ả Rập Saudi vừa mang theo 6 triệu thùng dầu thô di chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo Al Jazeera, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy 3 siêu tàu chở dầu với tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô đã đi qua eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Đây là một trong những chuyến hàng dầu lớn nhất đi qua eo biển này suốt nhiều tuần qua.

Chiến sự Trung Đông ngày 18-6: 3 siêu tàu dầu qua Hormuz, ông Donald Trump nói về thỏa thuận - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz trong một hình ảnh chụp từ bờ biển Iran hôm 8-6 - Ảnh: AP

Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, eo biển Hormuz sẽ được mở lại và việc thông thương được bảo đảm trong ít nhất 60 ngày, là thời gian để Mỹ và Iran đàm phán nhằm đưa ra thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân.

Mặc dù vậy, phía Iran tuyên bố sẽ bắt đầu thu phí ở eo biển này sau thời hạn 60 ngày đó.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng trên mạng xã hội Truth Social, trong đó ông phản bác những lời chỉ trích cho rằng ông đã không có lập trường đủ cứng rắn đối với Iran.

“Những kẻ ngốc nghếch này, những người nghĩ rằng tôi chưa đủ cứng rắn với Iran, trong khi thị trường chứng khoán vừa đạt mức cao kỷ lục và giá dầu đang "lao" xuống, thì hoặc là ghen tị, hoặc là người xấu, hoặc là ngu ngốc” - ông Donald Trump viết.

Bài đăng này xuất hiện trong bối cảnh một số nhà hoạch định chính sách của Mỹ chỉ trích rằng họ đặt câu hỏi liệu bản ghi nhớ đạt được với Tehran có phải là một thắng lợi đủ lớn đối với Washington hay không.

Lebanon chưa yên

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon hôm 18-6, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại thị trấn Beit Yahoun thuộc tỉnh Nabatieh đã làm 3 người bị thương.

Cơ quan này cũng cho biết trước đó một vụ tấn công bằng máy bay không người lái khác đã nhắm vào một chiếc xe hơi gần thị trấn Kfar Tebnit, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Các thông tin này cho thấy Israel vẫn tiếp tục tấn công Lebanon bất chấp thỏa thuận giữa Mỹ và Iran bao gồm điều khoản 2 nước và các đồng minh chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon.

Israel và Lebanon cũng đã từng ký kết và gia hạn thỏa thuận ngừng bắn song phương, do Mỹ làm trung gian. Nhưng thỏa thuận này liên tục bị phá vỡ.

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