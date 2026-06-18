Chiến sự Trung Đông ngày 18-6: Ba siêu tàu dầu qua Hormuz, ông Donald Trump nói về thỏa thuận

Theo Al Jazeera, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy 3 siêu tàu chở dầu với tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô đã đi qua eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Đây là một trong những chuyến hàng dầu lớn nhất đi qua eo biển này suốt nhiều tuần qua.

Eo biển Hormuz trong một hình ảnh chụp từ bờ biển Iran hôm 8-6 - Ảnh: AP

Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, eo biển Hormuz sẽ được mở lại và việc thông thương được bảo đảm trong ít nhất 60 ngày, là thời gian để Mỹ và Iran đàm phán nhằm đưa ra thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân.

Mặc dù vậy, phía Iran tuyên bố sẽ bắt đầu thu phí ở eo biển này sau thời hạn 60 ngày đó.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng trên mạng xã hội Truth Social, trong đó ông phản bác những lời chỉ trích cho rằng ông đã không có lập trường đủ cứng rắn đối với Iran.

“Những kẻ ngốc nghếch này, những người nghĩ rằng tôi chưa đủ cứng rắn với Iran, trong khi thị trường chứng khoán vừa đạt mức cao kỷ lục và giá dầu đang "lao" xuống, thì hoặc là ghen tị, hoặc là người xấu, hoặc là ngu ngốc” - ông Donald Trump viết.

Bài đăng này xuất hiện trong bối cảnh một số nhà hoạch định chính sách của Mỹ chỉ trích rằng họ đặt câu hỏi liệu bản ghi nhớ đạt được với Tehran có phải là một thắng lợi đủ lớn đối với Washington hay không.