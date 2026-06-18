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Quốc tế

Đức tiết lộ kế hoạch quan trọng ở eo biển Hormuz; Iran thông báo dứt khoát

Xuân Mai

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Đức đề xuất mở rộng sứ mệnh hải quân Aspides của Liên minh châu Âu (EU) tại eo biển Hormuz, bao gồm rà phá thủy lôi.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan ở Berlin hôm 17-6, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết Đức sẵn sàng đóng góp vào việc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Dù vậy, ông nhấn mạnh bất kỳ động thái triển khai lực lượng nào cũng cần phải dựa trên một khuôn khổ pháp lý quốc tế vững chắc.

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Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul. Ảnh: AP

Ông nhấn mạnh: "Sứ mệnh Aspides của EU tạo nền tảng phù hợp để khẳng định trách nhiệm của châu Âu tại khu vực này, đồng thời cung cấp một khuôn khổ pháp lý hợp lệ".

Lời nhận định này đề cập đến chiến dịch hiện tại của EU nhằm hộ tống các tàu thương mại đi qua biển Đỏ.

Ông cũng đánh giá động thái này có thể giúp tiến trình ra quyết định sau này trở nên dễ dàng hơn.

Khi được hỏi về thời điểm chính phủ Đức sẽ xin quốc hội phê chuẩn việc điều động tàu chiến đến eo biển Hormuz, ông Wadephul cho biết trước tiên họ cần phải nắm được các chi tiết chính thức của thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran.

Ông Wadephul nhấn mạnh rằng Bộ Ngoại giao Đức phải đánh giá xem sứ mệnh này có khả thi về mặt tác chiến hay không. Ông lưu ý thêm bất kỳ hoạt động triển khai lực lượng nào cũng cần có sự chấp thuận của các quốc gia ven biển trong khu vực và điều này sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều khoản cuối cùng của thỏa thuận Mỹ - Iran.

Ông Wadephul cho biết: "Cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa được làm rõ. Thậm chí phía Iran đã có một số động thái phản đối. Tôi không rõ liệu đó đã là quyết định cuối cùng hay chưa. Tuy nhiên, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng, các điều kiện tiên quyết này cần phải được làm sáng tỏ, chỉ khi đó chúng tôi mới có thể tiến hành soạn thảo văn kiện cho sứ mệnh này".

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng phái đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này sẽ thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz sau khi hết hạn 60 ngày miễn phí theo bản ghi nhớ với Mỹ.

Phát biểu hôm 17-6, ông Ghalibaf nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không trở lại tình trạng như trước khi xung đột nổ ra.

Theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Iran sẽ cho phép các tàu thương mại qua lại eo biển an toàn mà không phải nộp phí chỉ trong 60 ngày.

Sau đó, Iran sẽ đối thoại với Oman để xác định việc quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại Hormuz trên cơ sở thảo luận với các quốc gia vùng Vịnh khác.

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Đức Iran thu phí eo biển Hormuz tàu chiến
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