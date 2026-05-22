Quốc tế

Chiến sự Trung Đông 22-5: Iran, Mỹ, Đức cùng nhắc Hormuz; "có biến" gần đảo của Yemen

Anh Thư

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ cho rằng không nước nào nên chấp nhận "phí quá cảnh" để qua eo biển Hormuz, trong khi Iran xác nhận vừa cho phép thêm 31 tàu đi qua

Trong khi tình hình ở eo biển Hormuz vẫn còn bất ổn thì ngày 22-5, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) báo cáo về một sự cố gây lo ngại khác ở gần Yemen, theo Al Jazeera.

UKMTO viết trên X rằng họ đã nhận được báo cáo về một sự cố cách đảo Socotra - Yemen 98 hải lý (181 km) về phía Bắc. Trong đó, một tàu lớn xác nhận đã bị một tàu nhỏ chở 5 người tiếp cận.

"Đội an ninh vũ trang trên tàu lớn đã bắn cảnh cáo vào chiếc tàu nhỏ, buộc nó phải đổi hướng" - UKMTO cho biết. Cơ quan này thông tin các nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Hiện chưa rõ chiếc tàu nhỏ thuộc phe nào.

Tại Yemen, Houthi - một trong các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực - đã công khai ủng hộ nước này khi xung đột bùng nổ, bao gồm việc đe dọa chặn eo biển Bab el-Mandeb nối biển Đỏ với vịnh Aden.

Chiến sự Trung Đông ngày 22-5: Iran - Mỹ - Đức cùng nhắc Hormuz, một tàu bị tiếp cận gần Yemen - Ảnh 1.

Vị trí xảy ra vụ tàu bị tấn công gần Yemen được đánh dấu bằng màu đỏ, ở khu vực tiếp giáp giữa vịnh Aden và biển Ả Rập - Ảnh: UKMTO

Vụ việc nêu trên xảy ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục được các bên nhắc đến trong ngày 22-5.

Theo Mehr, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết thêm 31 tàu thương mại, bao gồm tàu chở dầu và tàu container, đã an toàn đi qua eo biển Hormuz với sự điều phối của hải quân thuộc lực lượng này.

31 chiếc tàu nói trên đã đi qua trong vòng 24 giờ trước thời điểm thống kê vào cuối ngày 21-5 của IRGC. Một ngày trước đó, IRGC cũng cho biết đã hỗ trợ 26 tàu khác vượt eo biển an toàn.

Chiến sự Trung Đông ngày 22-5: Iran - Mỹ - Đức cùng nhắc Hormuz, một tàu bị tiếp cận gần Yemen - Ảnh 2.

Một chiếc F-35B Lightning II cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ lớp America USS Tripoli (LHA 7) hôm 13-5. Tripoli là một trong các tàu chiến Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ phong tỏa hải quân tại khu vực gần eo biển Hormuz - Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Tham dự cuộc họp của NATO tại TP Helsingborg - Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhắc đến eo biển chiến lược này.

Ông Rubio cho biết Iran đang “cố gắng tạo ra một hệ thống thu phí” và thuyết phục Oman tham gia. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng "không quốc gia nào trên thế giới nên chấp nhận điều đó”.

Song song đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói về tiến trình đàm phán với Iran: “Đã có một chút chuyển biến và điều đó thật tốt".

Ông Rubio nhấn mạnh ông không muốn phóng đại điều đó. “Những nguyên tắc cơ bản vẫn không thay đổi: Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân” - ông lưu ý.

Theo ông Rubio, một vấn đề quan trọng khác cần được giải quyết trong các cuộc đàm phán là lập trường của Iran về eo biển Hormuz.

Lực lượng Đức chuẩn bị đến Hormuz

Cũng tại hội nghị của NATO, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul nói với các phóng viên rằng Đức đang chuẩn bị tham gia việc bảo an ninh ở eo biển Hormuz trong một sứ mệnh do Anh dẫn đầu. Dù vậy, ông cho biết không coi đó là một sứ mệnh của NATO.

Lãnh đạo tối cao Iran lên tiếng về kho uranium, chặn đứng yêu cầu của ông Donald Trump?

(NLĐO) - Lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố uranium gần cấp độ vũ khí không được chuyển ra nước ngoài theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

