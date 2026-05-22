Iran liên tục phô diễn sức mạnh, siết chặt eo biển Hormuz

Theo AP, tại thủ đô Tehran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thời gian gần đây liên tục tổ chức các hoạt động huấn luyện công khai, như hướng dẫn người dân cách sử dụng súng trường Kalashnikov.

Nhiều cuộc diễu hành qua trung tâm TP Tehran còn xuất hiện xe quân sự gắn súng máy hạng nặng kiểu Liên Xô.

Thậm chí, trong một số sự kiện tập thể, kể cả đám cưới quy mô lớn, vũ khí như mô hình tên lửa đạn đạo cũng được trưng bày trên sân khấu, được xem như thông điệp thách thức trong bối cảnh đối đầu kéo dài với Mỹ - Israel.

Người du mục Bakhtiari trong trang phục truyền thống tham gia cuộc tụ tập ủng hộ chính quyền tại thủ đô Tehran - Iran. Ảnh: AP

Các hoạt động này diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo về khả năng tái khởi động chiến sự nếu đàm phán hạt nhân thất bại và Iran tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz – một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Theo giới chức và truyền thông, các màn phô diễn vũ khí không chỉ nhằm thể hiện sức mạnh quân sự của Iran, mà còn được xem là công cụ củng cố tinh thần cho phe cứng rắn trong nước.

Song song với hoạt động quân sự hóa trong nước, Iran cũng vừa công bố thành lập "vùng hàng hải kiểm soát" tại eo biển Hormuz.

Cơ quan quản lý eo biển này cho biết các tàu thuyền muốn đi qua khu vực Hormuz sẽ phải phối hợp và xin phép trước khi di chuyển.

Vùng kiểm soát được xác định trải dài từ khu vực Kuh-e Mubarak đến phía Nam Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ở cửa phía Đông và từ mũi đảo Qeshm đến Umm al-Quwain ở cửa phía Tây của eo biển Hormuz.

Cơ quan này cũng công bố bản đồ phân định ranh giới mới, nhấn mạnh việc tăng cường giám sát và quản lý luồng hàng hải qua Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt sau các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và Mỹ - Israel từ đầu năm.

Dù đã có lệnh ngừng bắn từ tháng 4 thông qua trung gian Pakistan, tiến trình đàm phán hòa bình vẫn chưa đạt được thỏa thuận lâu dài.

Washington tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế đối với hoạt động hàng hải liên quan Iran, trong khi Tehran khẳng định quyền kiểm soát đối với vùng biển chiến lược này.