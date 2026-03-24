Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 24-3: Iran dội mưa tên lửa, Israel tăng cường không kích

Xuân Mai

(NLĐO) – Xung đột Trung Đông đã bước sang ngày thứ 25 hôm 24-3 giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành thảo luận với Tehran và ám chỉ khả năng đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, giới chức Iran đồng loạt bác bỏ thông tin này, cáo buộc Mỹ chỉ đang cố gắng câu giờ để điều động thêm lực lượng đến khu vực.

Nỗ lực ngoại giao mơ hồ

Ông Donald Trump cũng đã ra lệnh cho quân đội Mỹ hoãn các cuộc không kích theo kế hoạch nhắm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran thêm 5 ngày. 

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cảnh báo tình hình vẫn đang biến động và cho biết mọi đồn đoán về các cuộc gặp không nên được coi là quyết định cuối cùng cho đến khi có thông báo chính thức.

Chiến sự Trung Đông ngày 24-3: Đàm phán bế tắc, Iran dội mưa tên lửa - Ảnh 1.

Ông Donald Trump cũng đã ra lệnh cho quân đội Mỹ hoãn các cuộc không kích theo kế hoạch nhắm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran thêm 5 ngày. Ảnh: AP

Trong khi đó, một cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi Tehran nhận được tiền bồi thường thỏa đáng cho mọi thiệt hại đã gánh chịu.

Các quốc gia tiếp tục thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, trong đó Pakistan đề nghị đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Iran, Israel và Mỹ. 

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trao đổi với hơn chục đối tác khu vực và toàn cầu trong 48 giờ qua để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt chiến sự. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu hôm 24-3 cũng phát biểu rằng đã đến lúc ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt chiến sự ở Iran.

Israel hứng mưa tên lửa

Theo đài CNN, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa vào Israel xuyên đêm sang ngày 24-3, với tổng cộng ít nhất 7 đợt tên lửa trong vòng chưa đầy 10 giờ.

Các tên lửa đã kích hoạt còi báo động không kích tại nhiều nơi ở Israel, gồm cả Tel Aviv, nơi một tòa chung cư nhiều tầng bị phá hủy. Hiện chưa rõ thiệt hại này do trúng tên lửa trực tiếp hay do mảnh vỡ từ việc đánh chặn gây ra.

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Israel cho biết họ đang tìm kiếm các dân thường bị mắc kẹt trong một tòa nhà ở Tel Aviv và đã phát hiện người dân trong khu vực trú ẩn tại một tòa nhà khác bị hư hại.

Chiến sự Trung Đông ngày 24-3: Đàm phán bế tắc, Iran dội mưa tên lửa - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đã rà soát đống đổ nát sau khi một quả tên lửa bắn trúng một con phố ở trung tâm Tel Aviv ngày 24-3. Ảnh: AP

Quân đội Israel cũng xác nhận một sự cố của hệ thống phòng không "David's Sling" đã khiến hai tên lửa đạn đạo của Iran xuyên thủng hàng rào phòng thủ và rơi trúng miền Nam Israel, làm hàng chục người bị thương vào cuối tuần qua.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã điện đàm với ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ tin rằng những lợi thế quân sự mà hai nước đạt được ở Iran có thể được chuyển hóa thành một thỏa thuận đàm phán giúp bảo vệ các lợi ích của Israel.

Trong khi đó, Israel cũng tiếp tục không kích Iran. Không quân Israel tấn công hơn 50 mục tiêu sang ngày 24-3, bao gồm các địa điểm phóng vũ khí và các cơ sở quân sự khác. Israel đã tấn công hơn 3.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Các đội cứu hộ khẩn cấp của Israel tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran vào một khu dân cư ở Tel Aviv. Ảnh: EPA

Vùng Vịnh báo động liên tục

Hệ thống phòng không của Kuwait đã phải phản ứng trước nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Còi báo động đã vang lên ít nhất 7 lần chỉ trong một đêm.

Ả Rập Saudi đã đánh chặn khoảng 20 máy bay không người lái nhắm vào Tỉnh Đông – khu vực trọng điểm tập trung phần lớn các cơ sở dầu mỏ và năng lượng của vương quốc này. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Bahrain cũng đã nhiều lần phát còi báo động trong 24 giờ qua.

Cả giới chức lẫn người dân các nước Vùng Vịnh đều đang khẩn thiết kêu gọi đối thoại và giảm leo thang căng thẳng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh đang triển khai các hệ thống phòng không tầm ngắn đến Trung Đông để đối phó với làn sóng tấn công bằng tên lửa của Iran.

Eo biển Hormuz vẫn đóng

Bất chấp áp lực quốc tế và thiệt hại kinh tế nặng nề ở châu Á, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định lập trường của Tehran về eo biển Hormuz không hề thay đổi.

Việc phong tỏa eo biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hàn Quốc, quốc gia phụ thuộc hơn 70% lượng dầu nhập khẩu từ Trung Đông. Cuộc khủng hoảng đã buộc thủ tướng nước này phải hủy chuyến công du tới Trung Quốc để giải quyết hậu quả kinh tế quốc nội.

Tình hình cũng căng thẳng với Nhật Bản, bởi gần 95% lượng dầu của nước này đi qua eo biển Hormuz. 

Giám đốc công ty năng lượng nhà nước ADNOC của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã lên án gay gắt việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, gọi đây là hành vi "khủng bố kinh tế chống lại mọi quốc gia".

Truyền thông Mỹ: Mỹ đang "đặc biệt chú ý" đến Chủ tịch Quốc hội Iran

(NLĐO) - Các quan chức Mỹ cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf được "ít nhất là một số người trong Nhà Trắng" xem như đối tác khả thi.

Iran vừa nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ, Israel

(NLĐO) – Một quan chức Ai Cập cho biết Mỹ và Iran đã trao đổi thông điệp qua trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuối tuần qua.

Iran tấn công tên lửa khắp Israel, nói "bất ngờ mới" còn ở phía trước

(NLĐO) - Nhiều cuộc tấn công tên lửa từ phía Iran đã nhắm vào các mục tiêu ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Israel đầu ngày 24-3.

