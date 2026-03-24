Quốc tế

Iran vừa nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ, Israel

Hải Hưng

(NLĐO) – Một quan chức Ai Cập cho biết Mỹ và Iran đã trao đổi thông điệp qua trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuối tuần qua.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến cho tới khi nhận được khoản bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã gánh chịu" – Telegraph dẫn lời ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho biết hôm 23-3.

Ông cũng khẳng định Iran sẽ còn chiến đấu cho tới khi "mọi lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ" và có được "các bảo đảm quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý" nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran.

Iran nêu điều kiện chấm dứt giao tranh với Mỹ, Israel - Ảnh 1.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Telegraph

Cố vấn cấp cao Rezaei còn nói rằng các lực lượng vũ trang Iran đang tiếp tục tiến hành hoạt động với sức mạnh lớn, dưới sự lãnh đạo của ông Mojtaba Khamenei.

Cũng theo ông Rezaei, cuộc chiến trên thực tế đã "kết thúc" từ hơn một tuần trước khi Mỹ nói đã sẵn sàng theo đuổi một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, ông cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gây sức ép để xung đột tiếp diễn.

Ông Rezaei còn cho rằng sau 15 ngày giao tranh kể từ hôm 28-2, Mỹ đã nhận ra không thể giành thắng lợi trong cuộc chiến với Iran.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X rằng người dân Iran đang đòi hỏi "kẻ xâm lược" phải chịu sự trừng phạt "đầy đủ và trong hối hận".

Trong khi phía Iran tuyên bố "chiến đến cùng" thì một nhà ngoại giao vùng Vịnh cho biết Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng vai trò dẫn dắt nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

"Ở thời điểm hiện tại, các bên dường như đã ngăn được một thảm họa năng lượng có thể xảy ra nếu Tổng thống Donald Trump tấn công các cơ sở năng lượng của Iran và Tehran đáp trả" – nhà ngoại giao này nhận định.

Một quan chức Ai Cập cũng nói với hãng tin AP rằng Mỹ và Iran đã trao đổi thông điệp qua trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuối tuần qua.

Tin liên quan

