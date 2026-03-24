Quốc tế

Iran tấn công tên lửa khắp Israel, nói "bất ngờ mới" còn ở phía trước

Anh Thư

(NLĐO) - Nhiều cuộc tấn công tên lửa từ phía Iran đã nhắm vào các mục tiêu ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Israel đầu ngày 24-3.

Theo trang Time of Israel hôm 24-3, các thành viên Quốc hội Israel đã phải bỏ họp giữa chừng đề tìm nơi trú ẩn sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào Jerusalem và các khu vực khác ở miền Trung Israel.

Vào thời điểm đó, các nghị sĩ đang tranh luận về một dự luật.

Đợt tấn công mới nhất này cũng khiến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Nesher của Haifa, một thành phố miền Bắc Israel bị hư hại do bom chùm.

Quốc hội Israel bỏ họp để trú ẩn, Iran tuyên bố dội tên lửa nhiều căn cứ Mỹ và còn "bất ngờ lớn" - Ảnh 1.

Một ngôi nhà ở TP Haifa - Israel bị hư hại do không kích từ phía Iran - Ảnh: TIME OF ISRAEL

Còi báo động không kích cũng vang lên ở TP Ashkelon (miền Nam Israel), TP Beit Shemesh (miền Trung Israel) và những khu vực lân cận.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thực hiện đợt tấn công trả đũa trong ngày 23-3, nhằm vào nhiều căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

"Như một phần của chiến dịch làm suy yếu liên tục cơ sở hạ tầng quân sự của kẻ thù, các căn cứ của Mỹ như Al Dhafra, Victoria, Hạm đội 5 của Mỹ và căn cứ không quân Prince Sultan đã bị nhắm mục tiêu hiệu quả bằng tên lửa Qiam sử dụng nhiên liệu lỏng và Zolfaqar sử dụng nhiên liệu rắn, cũng như máy bay không người lái" - hãng tin Tasnim dẫn lời IRGC cho biết.

Căn cứ Al Dhafra đặt tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), căn cứ Victoria đặt tại Iraq, Hạm đội 5 ở Bahrain và Prince Sultan ở Ả Rập Saudi. Một số căn cứ trong số đó là căn cứ chung của Mỹ và nước sở tại.

Các tên lửa mà IRGC đề cập đều là tên lửa hạng nặng.

Theo IRGC, các cuộc không kích trong ngày 23-3 còn nhắm vào các thành phố Israel như Ashkelon, Tel Aviv, Haifa và vùng lân cận, cũng như các khu vực khác thuộc miền Nam Israel, sử dụng các tên lửa hạng nặng nhiên liệu rắn và tên lửa dẫn đường chính xác, bao gồm cả tên lửa Khaybar-shekan (Khaybar-buster) và tên lửa Qiam.

Iran nói "còn bất ngờ lớn"

“Iran đã lên kế hoạch cho những bất ngờ mới trong những ngày tới của cuộc xung đột đang diễn ra, việc thực hiện những kế hoạch này có thể mang lại những kết quả rất lớn" - Tasnim dẫn lời một nguồn tin quân sự của Iran.

Nguồn tin quân sự này cũng cho rằng kho vũ khí tấn công và phòng thủ của Mỹ "đang ở trong tình trạng rất tồi tệ”.

Theo nguồn tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện không còn kỳ vọng về một chiến thắng quân sự cũng như việc mở lại eo biển Hormuz bằng giải pháp quân sự.



Tổng thống Donald Trump nói: "Eo biển sẽ được mở lại rất sớm thôi"

(NLĐO) – Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh nước này vẫn “tiếp tục tấn công” tại cả Iran và Lebanon trong lúc đàm phán diễn ra.

