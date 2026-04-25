Chiến sự Trung Đông ngày 25-4: Đức điều tàu rà thủy lôi đến Hormuz, Iran "vào việc" ở Islamabad

Theo Al Jazeera hôm 25-4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Hải quân Đức đang điều một tàu rà thủy lôi đến Địa Trung Hải để chuẩn bị cho một cuộc triển khai tiềm năng tại eo biển Hormuz.

Ông cũng nói với tờ báo Đức Rheinische Post rằng tàu này sẽ được triển khai cùng với một tàu chỉ huy và tiếp tế nhưng không nói rõ thời điểm.

Ảnh chụp từ một tàu chiến Mỹ thực thi lệnh phong tỏa ở khu vực eo biển Hormuz - Ảnh: CENTCOM

Theo hãng tin DPA, ông Pistorius lưu ý các điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc triển khai nào sẽ bao gồm một lệnh ngừng bắn bền vững giữa Mỹ và Iran, một khuôn khổ pháp lý theo luật quốc tế cho hoạt động này và một nghị quyết từ Bundestag (Hạ viện) Đức.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức cũng nhấn mạnh năng lực hải quân của nước này, mà theo ông là đóng vai trò hàng đầu trong NATO về rà phá thủy lôi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng cho biết nước này có thể xem xét tham gia các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz sau một thỏa thuận hòa bình khả thi giữa Iran và Mỹ, theo Times of Israel.

Phát biểu với các phóng viên tại London - Anh, ông Fidan cho biết một nhóm kỹ thuật dự kiến được cử đến Hormuz để tiến hành công việc mà Thổ Nhĩ Kỳ về nguyên tắc coi như một nghĩa vụ nhân đạo.

Diễn biến nói trên xảy ra trong bối cảnh thế giới đang chờ đợi vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran tại Islamabad - Pakistan.

Theo hãng tin Tasnim, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan - Thống soái Asim Munir - đã có cuộc hội đàm vào ngày 25-4.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan - Thống soái Asim Munir - tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi - Ảnh: TASNIM

Trước đó, Tehran cho biết chuyến đi của ông Araqchi sẽ nhằm thảo luận với phía Pakistan về cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông và để nhà trung gian này chuyển đi các thông điệp đến phái đoàn Mỹ, chứ không bao gồm việc đàm phán trực tiếp.

Sau chuyến thăm Pakistan, ông Araqchi sẽ tiếp tục đến Oman và Nga.

Trong khi đó, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến cũng có mặt tại Islamabad vào cùng ngày. Nhà Trắng cho biết họ sẽ đàm phán với Iran trong chuyến thăm Pakistan này.



Phóng viên của Al Jazeera tại Islamabad cho biết các nhà trung gian hòa giải Pakistan đang "lạc quan thận trọng" về các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.