Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 25-4: Đức điều tàu rà thủy lôi đến Hormuz, Iran "vào việc" ở Islamabad

Anh Thư

(NLĐO) - Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ cũng sẽ xem xét tham gia hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận.

Theo Al Jazeera hôm 25-4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Hải quân Đức đang điều một tàu rà thủy lôi đến Địa Trung Hải để chuẩn bị cho một cuộc triển khai tiềm năng tại eo biển Hormuz.

Ông cũng nói với tờ báo Đức Rheinische Post rằng tàu này sẽ được triển khai cùng với một tàu chỉ huy và tiếp tế nhưng không nói rõ thời điểm.

Chiến sự Trung Đông 25-4: Đức điều tàu rà thủy lôi đến Hormuz, Iran đã "vào việc" ở Islamabad - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ một tàu chiến Mỹ thực thi lệnh phong tỏa ở khu vực eo biển Hormuz - Ảnh: CENTCOM

Theo hãng tin DPA, ông Pistorius lưu ý các điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc triển khai nào sẽ bao gồm một lệnh ngừng bắn bền vững giữa Mỹ và Iran, một khuôn khổ pháp lý theo luật quốc tế cho hoạt động này và một nghị quyết từ Bundestag (Hạ viện) Đức.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức cũng nhấn mạnh năng lực hải quân của nước này, mà theo ông là đóng vai trò hàng đầu trong NATO về rà phá thủy lôi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng cho biết nước này có thể xem xét tham gia các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz sau một thỏa thuận hòa bình khả thi giữa Iran và Mỹ, theo Times of Israel.

Phát biểu với các phóng viên tại London - Anh, ông Fidan cho biết một nhóm kỹ thuật dự kiến được cử đến Hormuz để tiến hành công việc mà Thổ Nhĩ Kỳ về nguyên tắc coi như một nghĩa vụ nhân đạo.

Diễn biến nói trên xảy ra trong bối cảnh thế giới đang chờ đợi vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran tại Islamabad - Pakistan.

Theo hãng tin Tasnim, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan - Thống soái Asim Munir - đã có cuộc hội đàm vào ngày 25-4.

Chiến sự Trung Đông 25-4: Đức điều tàu rà thủy lôi đến Hormuz, Iran đã "vào việc" ở Islamabad - Ảnh 2.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan - Thống soái Asim Munir - tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi - Ảnh: TASNIM

Trước đó, Tehran cho biết chuyến đi của ông Araqchi sẽ nhằm thảo luận với phía Pakistan về cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông và để nhà trung gian này chuyển đi các thông điệp đến phái đoàn Mỹ, chứ không bao gồm việc đàm phán trực tiếp.

Sau chuyến thăm Pakistan, ông Araqchi sẽ tiếp tục đến Oman và Nga.

Trong khi đó, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến cũng có mặt tại Islamabad vào cùng ngày. Nhà Trắng cho biết họ sẽ đàm phán với Iran trong chuyến thăm Pakistan này.

Phóng viên của Al Jazeera tại Islamabad cho biết các nhà trung gian hòa giải Pakistan đang "lạc quan thận trọng" về các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Tehran nối lại các chuyến bay quốc tế

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm 25-4 đưa tin các chuyến bay quốc tế đã được nối lại ở Tehran, lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra ở Trung Đông ngày 28-2.

Trong đó, các chuyến bay đầu tiên đã cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran để đến TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ, TP Muscat - Oman và TP Medina - Ả Rập Saudi.

Iran đã mở lại một phần không phận của mình vào đầu tháng này, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phía Mỹ. Kể từ đó, hoạt động hàng không đã dần được khôi phục tại nhiều sân bay trên cả nước.

Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc "làm ăn với Iran"

Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc "làm ăn với Iran"

(NLĐO) - Bên cạnh nhà máy lọc dầu, khoảng 40 công ty vận tải biển và tàu chở dầu tham gia vận chuyển dầu của Iran cũng bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt.

Châu Á đối mặt áp lực giá lương thực tăng

Châu Á đặc biệt dễ bị tổn thương do phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu và chi phí sản xuất gắn chặt với giá năng lượng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố Hormuz "nội bất xuất ngoại bất nhập", cảnh báo Iran

(NLĐO) - Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ca ngợi thành công quân sự của Mỹ, cho rằng Iran đang đứng trước cơ hội để đạt được một "thỏa thuận tốt đẹp"

đàm phán Trung Đông Iran eo biển Hormuz Islamabad
