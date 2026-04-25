Quốc tế

Iran công bố loạt ảnh bắt tàu container ở eo biển Hormuz

Anh Thư

(NLĐO) - Hãng tin Tasnim đã công bố loạt ảnh về Epaminondas, một trong 2 tàu container bị Iran bắt giữ hôm 22-4.

Theo hãng tin Tasnim của Iran, các hình ảnh được công bố hôm 24-4 đã ghi lại vụ bắt giữ tàu container Epaminondas do hãng MSC vận hành.

Cùng với một tàu container khác là MSC-Francesca, tàu này đã bị Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ ngày 22-4, sau đó bị đưa về hải phận Iran.

Tập đoàn MSC đang vận hành 2 tàu container này là một hãng vận tải biển rất lớn của Thụy Sĩ.

Iran công bố loạt ảnh bắt 2 tàu container ở eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận tàu container Epaminondas ở eo biển Hormuz - Ảnh: TASNIM

Iran công bố loạt ảnh bắt 2 tàu container ở eo biển Hormuz - Ảnh 2.

Hải quân IRGC tiếp cận con tàu container khổng lồ - Ảnh: TASNIM

Phía Iran cáo buộc 2 tàu container này có liên quan đến Israel, cũng như "hoạt động trái phép, liên tục vi phạm các quy định và thao túng hệ thống hỗ trợ hàng hải theo cách gây nguy hiểm cho an toàn hàng hải".

Bản thông cáo cho biết các tàu này đang cố gắng rời khỏi eo biển Hormuz một cách bí mật thì bị các đơn vị Hải quân IRGC phát hiện và chặn bắt nhằm "bảo vệ quyền lợi của người dân Iran tại tuyến đường thủy chiến lược này".

Hai con tàu đã được chuyển đến vùng biển thuộc lãnh thổ Iran để kiểm tra hàng hóa, giấy tờ và các hồ sơ liên quan.

Hải quân IRGC cũng cảnh báo: "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ các quy định đã được Iran ban hành về việc đi lại qua eo biển Hormuz, hoặc tham gia vào các hoạt động trái với an toàn hàng hải trên tuyến đường chiến lược này, sẽ bị xử lý nghiêm khắc và theo pháp luật sau khi giám sát và đánh giá đầy đủ".

Iran công bố loạt ảnh bắt 2 tàu container ở eo biển Hormuz - Ảnh 3.
Iran công bố loạt ảnh bắt 2 tàu container ở eo biển Hormuz - Ảnh 4.
Iran công bố loạt ảnh bắt 2 tàu container ở eo biển Hormuz - Ảnh 5.
Iran công bố loạt ảnh bắt 2 tàu container ở eo biển Hormuz - Ảnh 6.
Iran công bố loạt ảnh bắt 2 tàu container ở eo biển Hormuz - Ảnh 7.

Loạt ảnh do Tasnim công bố

Điểm nóng xung đột ngày 25-4: Chiến thuật của ông Donald Trump khó đàm phán với Iran?

Điểm nóng xung đột ngày 25-4: Chiến thuật của ông Donald Trump khó đàm phán với Iran?

(NLĐO) - Hai chuyên gia nhận định chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran tuy tạo áp lực nhưng cũng tự làm suy yếu khả năng đàm phán.

Chiến sự Trung Đông 24-4: Tehran liên lạc Pakistan, Israel "chờ đèn xanh" tái tấn công Iran

(NLĐO) - Ngày thứ 56 của cuộc xung đột Trung Đông, Israel và Hezbollah tiếp tục tấn công nhau dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn được gia hạn

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD lùng bắt thủ lĩnh dân quân thân Iran

(NLĐO) - Washington treo thưởng truy tìm thủ lĩnh dân quân thân Iran ở Iraq, giữa lúc kho tên lửa Mỹ hao hụt vì dồn lực cho Trung Đông.

