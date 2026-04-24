Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố Hormuz "nội bất xuất ngoại bất nhập", cảnh báo Iran

Trong buổi họp báo ngày 24-4, Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Pete Hegseth khẳng định Mỹ đang phong tỏa và kiểm soát eo biển Hormuz “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Ông thông báo cho đến nay, 34 tàu đã bị chặn lại ở eo biển này.

Giống những cuộc họp báo trước, ông Hegseth nói Hải quân Iran “nằm dưới đáy biển” và ca ngợi “sự kiên cường” của Tổng thống Donald Trump.

Ông Hegseth cũng chỉ trích việc các đồng minh truyền thống ở châu Âu không huy động lực lượng mở lại eo biển Hormuz.

“Chúng ta không thể trông chờ vào châu Âu, dù châu Âu cần eo biển Hormuz hơn chúng ta rất nhiều” - ông Hegseth nhấn mạnh. Theo ông, châu Âu “nên bớt nói suông lại” và “bớt tổ chức hội nghị hào nhoáng hay sáo rỗng”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP

Ngoài ra, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho hay việc lưu thông ở eo biển Hormuz vẫn diễn ra nhưng bị hạn chế và tiềm ẩn rủi ro. Ông đổ lỗi cho Iran vì đã đe dọa tấn công các tàu thuyền, cảnh báo mọi nỗ lực nhằm rải thêm thủy lôi sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và quân đội Mỹ chuẩn bị sẵn sàng đối phó mọi tàu rải thủy lôi của Iran. Ông tự tin Mỹ có thể rà phá mọi vũ khí và “khuyến khích các quốc gia khác cũng tham gia”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cho biết thủy thủ đoàn của cả 3 tàu bị quân đội Mỹ bắt giữ trong tuần qua vẫn đang bị giam giữ tại Mỹ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động ngăn chặn trên biển tương tự ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương chống lại các tàu của Iran cùng các tàu thuộc Hạm đội Bóng tối” - ông Caine tuyên bố.

Ông Caine thông tin thủy thủ đoàn tàu Tousca - tàu buôn đầu tiên bị lực lượng Mỹ bắt giữ hôm 19-4 - “liên tục phớt lờ cảnh báo của Mỹ” trong khoảng 6 giờ. Do đó, thủy thủ đoàn của tàu khu trục Hải quân theo sau đã bắn 5 phát súng cảnh cáo.

“Tàu và thủy thủ đoàn tiếp tục bỏ qua cảnh báo. Sau khi dùng tất cả biện pháp, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã cho phép bắn vô hiệu hóa động cơ của tàu Tousca” - ông Caine kể.

Sau đó, tàu khu trục đã vô hiệu hóa động cơ của Tousca bằng cách bắn 9 viên đạn không có thuốc nổ “vào phòng máy và khoang máy”.

“Con tàu đã báo cáo sự cố động cơ, chết máy giữa biển và bắt đầu tuân theo chỉ thị của Mỹ” - ông Caine cho biết.