Quốc tế

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố Hormuz "nội bất xuất ngoại bất nhập", cảnh báo Iran

Phương Linh

(NLĐO) - Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ca ngợi thành công quân sự của Mỹ, cho rằng Iran đang đứng trước cơ hội để đạt được một "thỏa thuận tốt đẹp"

Trong buổi họp báo ngày 24-4, Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Pete Hegseth khẳng định Mỹ đang phong tỏa và kiểm soát eo biển Hormuz “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Ông thông báo cho đến nay, 34 tàu đã bị chặn lại ở eo biển này.

Giống những cuộc họp báo trước, ông Hegseth nói Hải quân Iran “nằm dưới đáy biển” và ca ngợi “sự kiên cường” của Tổng thống Donald Trump.

Ông Hegseth cũng chỉ trích việc các đồng minh truyền thống ở châu Âu không huy động lực lượng mở lại eo biển Hormuz.

“Chúng ta không thể trông chờ vào châu Âu, dù châu Âu cần eo biển Hormuz hơn chúng ta rất nhiều” - ông Hegseth nhấn mạnh. Theo ông, châu Âu “nên bớt nói suông lại” và “bớt tổ chức hội nghị hào nhoáng hay sáo rỗng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Iran về - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP

Ngoài ra, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho hay việc lưu thông ở eo biển Hormuz vẫn diễn ra nhưng bị hạn chế và tiềm ẩn rủi ro. Ông đổ lỗi cho Iran vì đã đe dọa tấn công các tàu thuyền, cảnh báo mọi nỗ lực nhằm rải thêm thủy lôi sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và quân đội Mỹ chuẩn bị sẵn sàng đối phó mọi tàu rải thủy lôi của Iran. Ông tự tin Mỹ có thể rà phá mọi vũ khí và “khuyến khích các quốc gia khác cũng tham gia”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cho biết thủy thủ đoàn của cả 3 tàu bị quân đội Mỹ bắt giữ trong tuần qua vẫn đang bị giam giữ tại Mỹ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động ngăn chặn trên biển tương tự ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương chống lại các tàu của Iran cùng các tàu thuộc Hạm đội Bóng tối” - ông Caine tuyên bố.

Ông Caine thông tin thủy thủ đoàn tàu Tousca - tàu buôn đầu tiên bị lực lượng Mỹ bắt giữ hôm 19-4 - “liên tục phớt lờ cảnh báo của Mỹ” trong khoảng 6 giờ. Do đó, thủy thủ đoàn của tàu khu trục Hải quân theo sau đã bắn 5 phát súng cảnh cáo.

“Tàu và thủy thủ đoàn tiếp tục bỏ qua cảnh báo. Sau khi dùng tất cả biện pháp, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã cho phép bắn vô hiệu hóa động cơ của tàu Tousca” - ông Caine kể. 

Sau đó, tàu khu trục đã vô hiệu hóa động cơ của Tousca bằng cách bắn 9 viên đạn không có thuốc nổ “vào phòng máy và khoang máy”.

“Con tàu đã báo cáo sự cố động cơ, chết máy giữa biển và bắt đầu tuân theo chỉ thị của Mỹ” - ông Caine cho biết.

Căng như dây đàn: Mỹ lại chặn tàu dầu giữa Ấn Độ Dương

Tin liên quan

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố mắc ung thư

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố mắc ung thư

(NLĐO) - Thủ tướng Israel xác nhận từng bí mật xạ trị ung thư tuyến tiền liệt nhưng lùi lịch công bố để "tránh bị Iran lợi dụng tuyên truyền"

Chiến sự Trung Đông 24-4: Tehran liên lạc Pakistan, Israel "chờ đèn xanh" tái tấn công Iran

(NLĐO) - Ngày thứ 56 của cuộc xung đột Trung Đông, Israel và Hezbollah tiếp tục tấn công nhau dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn được gia hạn

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD lùng bắt thủ lĩnh dân quân thân Iran

(NLĐO) - Washington treo thưởng truy tìm thủ lĩnh dân quân thân Iran ở Iraq, giữa lúc kho tên lửa Mỹ hao hụt vì dồn lực cho Trung Đông.

