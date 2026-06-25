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Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 25-6: Iran bật cả Oman ở Hormuz, Mỹ gửi thông điệp cho vùng Vịnh

Xuân Mai

(NLĐO) - Iran cảnh báo tàu thuyền không được đi vào tuyến đường vận tải “chưa được phê duyệt” qua eo biển Hormuz.

Trước đó, Oman đã phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên hợp quốc ban hành hướng dẫn lưu thông qua eo biển này.

Theo kênh Al Jazeera, Lực lượng Hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 25-6 cho biết tuyến đường này được tạo ra mà không có sự đồng ý của Tehran và các tàu thuyền phải đi qua hành lang do Iran chỉ định, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp cưỡng chế.

Chiến sự Trung Đông ngày 25-6: Iran cảnh báo, Mỹ trấn an - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Sân bay Quốc tế Kuwait hôm 24-6. Ảnh: AP

Tehran cho biết họ có kế hoạch áp dụng phí dịch vụ hàng hải trong tương lai, thay vì phí cầu đường, trong khi Mỹ lập luận rằng đây là tuyến đường thủy quốc tế và việc đi lại không nên bị tính phí.

Khoảng 57 tàu chở khoảng 1.100 thủy thủ đã đi qua eo biển Hormuz kể từ ngày 23-6 theo kế hoạch sơ tán của Liên hợp quốc được khởi động trong tuần này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tham dự cuộc họp của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tại Bahrain. Tại đây, ông trấn an các đồng minh trong khu vực rằng Washington sẽ bảo vệ lợi ích an ninh và kinh tế của họ trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran. Ông Rubio nói trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Bahrain tại Manama rằng Mỹ sẽ không chấp nhận việc eo biển Hormuz thuộc về bất kỳ quốc gia nào.

Ông đã đến thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait hôm 24-6 trước khi tới Bahrain. Ông cam kết không làm tổn hại đến lợi ích của các nước đồng minh trong quá trình đàm phán với Iran.

Cùng lúc đó, các bên vẫn còn nhiều bất đồng quanh tương lai của chương trình hạt nhân Iran. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết các thanh sát viên của tổ chức này sẽ trở lại các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Iran kiên quyết khẳng định việc thanh tra sẽ chỉ được nối lại sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng với Mỹ.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc NATO "đồng lõa" trong điều mà họ gọi là "hành động quân sự phi pháp", sau khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh châu Âu ủng hộ các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Iran tuyên bố các nước thành viên NATO có liên quan, bao gồm Ý và Romania, phải chịu trách nhiệm cho vai trò của mình.

Trong khi đó, căng thẳng vẫn tiếp diễn tại Lebanon bất chấp các nỗ lực ngoại giao và lệnh ngừng bắn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố lực lượng Israel sẽ tiếp tục đóng quân ở miền Nam Lebanon bất chấp Mỹ yêu cầu rút quân.

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