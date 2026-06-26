Chiến sự Trung Đông ngày 26-6: Iran cáo buộc máy bay Israel xâm nhập, 3 tàu bị chặn ở Hormuz

Hôm 26-6, Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran đã cảnh báo về việc máy bay Israel bay về phía Iran thông qua các nước láng giềng.

"Chúng tôi coi các hoạt động và sự hiện diện của máy bay quân sự thuộc Israel trong không phận của một số nước láng giềng hướng về Iran là một hành động nguy hiểm và là mối đe dọa đối với Iran" - cơ quan này tuyên bố.

Các tàu chở hàng ở eo biển Hormuz, theo góc chụp từ bờ biển Iran - Ảnh: AP

Quân đội Iran cũng nhấn mạnh nếu Mỹ không thể kiềm chế và kiểm soát Israel, Iran sẽ không dung thứ bất kỳ mối đe dọa nào và coi việc đáp trả những "hành động nguy hiểm" này là quyền của họ, theo IRGC.

Trước đó, Iran cũng thông báo 3 tàu đã bị buộc quay đầu ở eo biển Hormuz vào một ngày trước đó (25-6) sau khi bị Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo.

Các tàu được xác định là BLUE STAR I thuộc sở hữu của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), AZUMASAN thuộc sở hữu của Nhật Bản và OMEGA TRADER, do một công ty Nhật Bản quản lý.

Theo bản báo cáo từ IRGC, các tàu này chở dầu và đã đi qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz bất chấp việc Hải quân IRGC đã chỉ định các tuyến đường hàng hải mới.

Ba tàu này được cho là đã quay đầu và hướng về vịnh Ba Tư. Trước đó, chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã phải tạm dừng sau khi một tàu chở hàng bị trúng đạn pháo gần Oman, làm dấy lên lo ngại về thỏa thuận mong manh giữa Mỹ và Iran.

Một thử thách cho thỏa thuận này là việc Israel tiếp tục tấn công miền Nam Lebanon hôm 26-6, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng quân đội Israel "sẽ không rút lui" khỏi các khu vực bị chiếm đóng, theo Al Jazeera.

Israel hiện chiếm đóng khoảng 1/5 lãnh thổ Lebanon.

Trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, Iran kiên quyết yêu cầu hỏa bình Lebanon phải là một phần của thỏa thuận.