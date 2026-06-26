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Quốc tế

Mỹ tố Iran nổ súng vào tàu hàng, Liên hợp quốc hoãn kế hoạch hộ tống qua Hormuz

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hiệp quốc đã tạm dừng hoạt động hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Động thái trên diễn ra hôm 25-6 sau khi có báo cáo “một con tàu bị tấn công”, làm dấy lên lo ngại về thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc xung đột liên quan tới Iran.

Cơ quan UKMTO của Hải quân Anh cho biết con tàu chở hàng này “bị một vật thể bay tấn công ở khu vực gần Oman”, chỉ vài giờ sau khi Tehran cảnh báo các tàu thuyền không được đi qua những tuyến đường chưa được họ chấp thuận. Chưa có ghi nhận về thương vong.

LHQ hoãn kế hoạch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Iran cảnh báo các tàu thuyền không được đi qua những tuyến đường chưa được họ chấp thuận. Ảnh: EPA

Vụ việc xảy ra cách Dahit – vùng lãnh thổ tách biệt thuộc Musandam - Oman – khoảng 14 km về phía Đông Nam.

Hai quan chức Mỹ nói rằng Iran đã nổ súng vào con tàu, trong khi Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran – đơn vị được Tehran thành lập để xử lý các yêu cầu tàu thuyền đi qua eo biển này – tuyên bố các tàu thuyền di chuyển bên ngoài những tuyến đường đã được quy định sẽ không được đảm bảo an toàn khi qua lại.

Bốn nguồn tin xác định con tàu là Ever Lovely mang cờ Singapore. Theo một nguồn tin an ninh, nhiều khả năng con tàu bị máy bay không người lái tấn công.

Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cũng đã ra lệnh cho hai tàu treo cờ Panama phải thay đổi lộ trình trong ngày 25-6.

Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. 

Trước đó trong tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, Mỹ có thể sẽ quay lại ném bom nước này.

IMO đang hỗ trợ đưa hàng trăm tàu thuyền cùng hàng ngàn thuỷ thủ rời khỏi eo biển Hormuz – nơi họ bị mắc kẹt suốt nhiều tháng kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. 

Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez thông báo họ đã quyết định "tạm dừng hoạt động hộ tống để tái xác nhận các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết vẫn được duy trì cho những tàu thuyền nằm trong danh sách sơ tán của chúng tôi cũng như tất cả tàu thuyền khác trong khu vực".

IMO cho biết thêm con tàu liên quan đến vụ tấn công không nằm trong chương trình sơ tán của tổ chức.

Theo UKMTO, vào ngày 12-6, một con tàu khác cũng bị một vật thể lạ tấn công tại eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman.

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