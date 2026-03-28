Chiến sự Trung Đông ngày 28-3: Israel tuyên bố tấn công 3 nhà máy vũ khí, hứng tên lửa từ 3 nơi

Theo tờ Times of Israel chiều 28-3, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã dội xuống miền Bắc Israel. Trước đó, những quả tên lửa đầu tiên từ phía lực lượng Houthi ở Yemen cũng phóng tới miền Nam nước này.

Trong khi đó, các hình ảnh chụp vào rạng sáng cùng ngày ở TP Tel Aviv cho thấy lực lượng an ninh và cứu hộ vẫn đang túc trực tại nơi một tên lửa đạn đạo bắn xuống. Có 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ việc.

Các quan chức cho biết tên lửa này mang theo đầu đạn chùm, phân tán các quả bom nhỏ trên một khu vực rộng lớn. Tên lửa này thuộc về một trong các loạt tên lửa mà Iran phóng về phía miền Trung Israel tối 27-3.

Lực lượng an ninh và cứu hộ túc trực tại hiện trường một vụ tấn công tên lửa ở TP Tel Aviv - Israel hôm 28-3 - Ảnh: TIME OF ISRAEL

Về phía ngược lại, hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết một loạt các cuộc tấn công từ phía Israel đã nhắm vào các thị trấn Majdal Selm, Kafra, Hanniyeh, Touline và Adloun ở phía Nam Beirut.

Trong một cuộc tấn công khác, Israel nhắm vào TP Nabatieh của Lebanon, gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư và thương mại cũng như một trạm xăng. Các thị trấn biên giới như Taybeh cũng hứng không kích, cùng với “một nỗ lực của lực lượng địch nhằm tiến về khu vực Litani”.

Một người đàn ông kiểm tra tòa nhà bị phá hủy ở TP Tyre - Lebanon hôm 26-3 - Ảnh: AP

Trưa 28-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng tuyên bố 50 máy bay chiến đấu của Không quân Israel (IAF) đã ném bom 3 cơ sở sản xuất vũ khí của Iran vào ngày hôm trước.

Các mục tiêu bao gồm một cơ sở sản xuất nhiều loại vũ khí; một địa điểm thuộc Bộ Quốc phòng Iran dùng để phát triển các thiết bị nổ tiên tiến cho các nhóm ủy nhiệm của Iran, bao gồm Hamas và Hezbollah; một địa điểm dùng để sản xuất các bộ phận cho tên lửa đạn đạo và tên lửa phòng không.

Tuyên bố cũng cho hay 3 cơ sở vũ khí này đã bị tấn công cùng đợt với 2 cơ sở hạt nhân Ardakan và Arak - sản xuất yellowcake và nước nặng - mà IDF đã thông báo trước đó.



Các nước vùng Vịnh tiếp tục bị lôi kéo vào cuộc xung đột, theo Al Jazeera.

Trong buổi chiều 28-3, hãng thông tấn nhà nước Kuwait KUNA cho biết nhiều cuộc tấn công bằng UAV đã nhắm vào Sân bay Quốc tế Kuwait, gây thiệt hại "đáng kể" cho hệ thống radar của sân bay.

Một tiếng nổ và khói cũng được ghi nhận gần Sân bay Quốc tế Erbil thuộc khu tự trị Kurdistan của Iraq. Erbil là nơi đặt một khu phức hợp lãnh sự quán lớn của Mỹ, trong khi sân bay của thành phố là nơi đồn trú của các cố vấn quân sự thuộc liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu.



Tại UAE, 6 người bị thương sau khi 3 vụ cháy bùng phát ở thủ đô Abu Dhabi vào cùng ngày do mảnh vỡ rơi xuống từ vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nhiều tên lửa và UAV khác đã được đánh chặn trong ngày.

Còn Ả Rập Saudi tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa nhắm vào thủ đô Riyadh, sau khi một vụ không kích khác nhắm vào căn cứ Prince Sultan ở nước này khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương vào ngày hôm trước.