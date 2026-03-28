Chiến sự Trung Đông ngày 28-3: Israel tuyên bố tấn công 3 nhà máy vũ khí, hứng tên lửa từ 3 nơi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 28-3: Israel tuyên bố tấn công 3 nhà máy vũ khí, hứng tên lửa từ 3 nơi

Anh Thư

(NLĐO) - Thêm 2 sân bay ở Trung Đông hứng không kích ngày 28-3, trong khi 3 đám cháy cùng bùng phát tại thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Theo tờ Times of Israel chiều 28-3, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã dội xuống miền Bắc Israel. Trước đó, những quả tên lửa đầu tiên từ phía lực lượng Houthi ở Yemen cũng phóng tới miền Nam nước này.

Trong khi đó, các hình ảnh chụp vào rạng sáng cùng ngày ở TP Tel Aviv cho thấy lực lượng an ninh và cứu hộ vẫn đang túc trực tại nơi một tên lửa đạn đạo bắn xuống. Có 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ việc.

Các quan chức cho biết tên lửa này mang theo đầu đạn chùm, phân tán các quả bom nhỏ trên một khu vực rộng lớn. Tên lửa này thuộc về một trong các loạt tên lửa mà Iran phóng về phía miền Trung Israel tối 27-3.

Chiến sự Trung Đông ngày 28-3: Israel tuyên bố tấn công 3 nhà máy vũ khí, hứng mưa tên lửa từ 3 nước - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh và cứu hộ túc trực tại hiện trường một vụ tấn công tên lửa ở TP Tel Aviv - Israel hôm 28-3 - Ảnh: TIME OF ISRAEL

Về phía ngược lại, hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết một loạt các cuộc tấn công từ phía Israel đã nhắm vào các thị trấn Majdal Selm, Kafra, Hanniyeh, Touline và Adloun ở phía Nam Beirut.

Trong một cuộc tấn công khác, Israel nhắm vào TP Nabatieh của Lebanon, gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư và thương mại cũng như một trạm xăng. Các thị trấn biên giới như Taybeh cũng hứng không kích, cùng với “một nỗ lực của lực lượng địch nhằm tiến về khu vực Litani”.

Chiến sự Trung Đông ngày 28-3: Israel tuyên bố tấn công 3 nhà máy vũ khí, hứng mưa tên lửa từ 3 nước - Ảnh 2.

Một người đàn ông kiểm tra tòa nhà bị phá hủy ở TP Tyre - Lebanon hôm 26-3 - Ảnh: AP

Trưa 28-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng tuyên bố 50 máy bay chiến đấu của Không quân Israel (IAF) đã ném bom 3 cơ sở sản xuất vũ khí của Iran vào ngày hôm trước.

Các mục tiêu bao gồm một cơ sở sản xuất nhiều loại vũ khí; một địa điểm thuộc Bộ Quốc phòng Iran dùng để phát triển các thiết bị nổ tiên tiến cho các nhóm ủy nhiệm của Iran, bao gồm Hamas và Hezbollah; một địa điểm dùng để sản xuất các bộ phận cho tên lửa đạn đạo và tên lửa phòng không.

Tuyên bố cũng cho hay 3 cơ sở vũ khí này đã bị tấn công cùng đợt với 2 cơ sở hạt nhân Ardakan và Arak - sản xuất yellowcake và nước nặng - mà IDF đã thông báo trước đó.

Các nước vùng Vịnh tiếp tục bị lôi kéo vào cuộc xung đột, theo Al Jazeera.

Trong buổi chiều 28-3, hãng thông tấn nhà nước Kuwait KUNA cho biết nhiều cuộc tấn công bằng UAV đã nhắm vào Sân bay Quốc tế Kuwait, gây thiệt hại "đáng kể" cho hệ thống radar của sân bay.

Một tiếng nổ và khói cũng được ghi nhận gần Sân bay Quốc tế Erbil thuộc khu tự trị Kurdistan của Iraq. Erbil là nơi đặt một khu phức hợp lãnh sự quán lớn của Mỹ, trong khi sân bay của thành phố là nơi đồn trú của các cố vấn quân sự thuộc liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Tại UAE, 6 người bị thương sau khi 3 vụ cháy bùng phát ở thủ đô Abu Dhabi vào cùng ngày do mảnh vỡ rơi xuống từ vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nhiều tên lửa và UAV khác đã được đánh chặn trong ngày.

Còn Ả Rập Saudi tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa nhắm vào thủ đô Riyadh, sau khi một vụ không kích khác nhắm vào căn cứ Prince Sultan ở nước này khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương vào ngày hôm trước. 

Tổng thống Ukraine đến UAE - Qatar; nhiều quốc gia muốn làm trung gian

Theo Al Jazeera, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28-3 cho biết Ukraine và UAE đang hoàn tất các chi tiết cuối cùng của một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Zelenskyy cho biết ông đã gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông đang diễn ra.

Chiều cùng ngày, hãng thông tấn Qatar (QNA) cho biết ông Zelensky đã được Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi và Đại sứ Ukraine tại Qatar Andrii Kuzmenko chào đón tại sân bay quốc tế Doha.

Trong khi đó, Pakistan cho biết một cuộc họp 4 bên sẽ được tổ chức vào tuần tới giữa nước này và Ả Rập Saudi, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thời gian qua, 4 quốc gia Trung Đông này cùng nhiều nước khác đã có những nỗ lực nhằm thúc đẩy các giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện tại.

Cùng ngày 28-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian điện đàm kéo dài một giờ với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, đồng thời nêu điều kiện để chấm dứt xung đột - theo Văn phòng Thủ tướng Pakistan.

Sau khi tham chiến, lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, có thể làm tê liệt tuyến hàng hải huyết mạch qua kênh đào Suez.

Vì sao Iran thắng thế ở eo biển Hormuz?

Mỹ dường như bất lực trước bài toán eo biển Hormuz, khi Iran có lợi thế về địa hình cùng kho vũ khí phi truyền thống giá rẻ.

Chiến sự Trung Đông ngày 27-3: Israel đánh bom cơ sở tên lửa - thủy lôi, Iran "nhắm" các khách sạn

Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các khách sạn ở nhiều nước Trung Đông, nơi mà họ cáo buộc rằng binh lính Mỹ đang trú ẩn.

tên lửa Trung Đông Israel Iran nhà máy vũ khí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo