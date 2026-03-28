Quốc tế

Vừa tham chiến, Houthi dọa phong tỏa eo biển chiến lược Bab al-Mandab

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Sau khi tham chiến, lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, có thể làm tê liệt tuyến hàng hải huyết mạch qua kênh đào Suez.

Xuất hiện trên kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah hôm 28-3, đại diện phát ngôn lực lượng Houthi tại Yemen Yahya Saree xác nhận họ đứng sau vụ phóng tên lửa nhắm đến miền Nam Israel. 

Lực lượng Houthi dọa chặn "điểm nghẽn" Biển Đỏ: Hàng hải thế giới gặp thảm họa kép? - Ảnh 1.

Nếu eo biển Bab al-Mandab bị phong tỏa, tuyến vận chuyển qua kênh đào Suez sẽ tê liệt. Ảnh: Wikipedia

Cùng ngày, đài CNN công bố tin nhắn của Thứ trưởng Bộ Thông tin trong bộ máy Houthi, ông Mohammed Mansour, về eo biển Bab al-Mandab. Với tin nhắn gửi CNN, ông Mansour đề cập kế hoạch phong tỏa eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen, do Houthi kiểm soát. 

Đáng chú ý, eo biển này là “điểm nghẽn” nối liền biển Đỏ với nhiều tuyến vận chuyển huyết mạch trên Ấn Độ Dương, trở thành tuyến đường thủy quan trọng thứ hai đối với thương mại toàn cầu.

Thứ trưởng của Houthi cho rằng đóng cửa eo biển Bab al-Mandab chính là lựa chọn khả thi nếu Mỹ cùng đồng minh gia tăng áp lực quân sự ở vùng Vịnh. 

Giữa bối cảnh trên, giáo sư Mohamad Elmasry, làm việc tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha (cơ quan nghiên cứu độc lập thuộc Qatar) cảnh báo việc lực lượng Houthi tham chiến ở Trung Đông có thể đe dọa tuyến đường thủy vô cùng quan trọng đối với kinh tế thế giới. 

“Nếu Houthi quyết định phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, từ đó chặn mọi ngả đường tiếp cận Biển Đỏ và cuối cùng là kênh đào Suez thì hàng hải quốc tế chắc chắn đối mặt hai điểm nghẽn lớn, đó là eo biển Hormuz cùng kênh đào Suez. Đây đều là những tuyến đường vận chuyển quan trọng, thiết yếu” - giáo sư Elmasry nói với đài Al Jazeera.

