Quốc tế

Iran tuyên bố cập nhật "ngân hàng mục tiêu", còn nhiều quân bài chủ chốt

Anh Thư

(NLĐO) - Quân đội Iran tuyên bố vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất chấp lệnh ngừng bắn với Mỹ, đồng thời đang sở hữu những "công cụ và phương pháp mới"

Theo IRNA, hôm 28-4, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố nước này vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất chấp lệnh ngừng bắn, đồng thời cảnh báo sẽ có "phản ứng mạnh mẽ" đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào.

Theo ông Akraminia, Iran chưa từng cho rằng xung đột đã kết thúc. Thay vào đó, họ chỉ xem lệnh ngừng bắn như giai đoạn im lặng tạm thời trên chiến trường.

"Việc chúng tôi không tin tưởng vào Mỹ và các đối thủ đã khiến chúng tôi tiếp tục cập nhật các mục tiêu của mình với cùng một mức độ nghiêm túc như thể chúng tôi vẫn đang trong thời chiến" - ông Akraminia tiếp lời.

Iran tuyên bố cập nhật "ngân hàng mục tiêu", còn nhiều quân bài chủ chốt - Ảnh 1.

Người phát ngôn quân đội Iran - Chuẩn tướng Mohammad Akraminia - Ảnh: IRNA

Người phát ngôn cũng tuyên bố Iran đã hoàn thành "ngân hàng mục tiêu", duy trì huấn luyện thường xuyên và áp dụng những bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột, song song với việc không ngừng sản xuất và nâng cấp trang thiết bị. 

Ông Akraminia cũng nhấn mạnh Iran sẽ kiên quyết đối đầu với kẻ thù trên mọi mặt trận, đồng thời đe dọa các hành động "xâm lược và đe dọa an ninh" Iran sẽ bị đáp trả tàn khốc hơn trước.

"Chúng tôi có nhiều quân bài chủ chốt chưa sử dụng. Dựa trên kinh nghiệm của hai cuộc xung đột trước đây, chúng tôi sở hữu những công cụ và phương pháp mới cho phép đáp trả kẻ thù một cách quyết đoán và mạnh mẽ hơn" - ông Akraminia khẳng định.

Người phát ngôn quân đội Iran cũng tuyên bố nước này đã bắn hạ hơn 170 phương tiện bay của địch, bao gồm 16 máy bay chiến đấu, cũng như tấn công nhiều căn cứ của đối phương trong khu vực, đặt tại Iraq, Kuwait và Qatar.

Ông nói thêm sau các "hoạt động ban đầu" này, Không quân Iran sẽ tiếp tục phóng máy bay không người lái (UAV) vào đối phương "cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến".

Cùng ngày, lãnh đạo một số quốc gia vùng Vịnh cùng nhau lên án “các hành động bất hợp pháp” của Iran nhằm phong tỏa eo biển Hormuz và đe dọa hoạt động hàng hải, đồng thời cảnh báo chống lại bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động vận chuyển hoặc thu lộ phí.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hôm 28-4 tại Ả Rập Saudi do Thái tử Mohammed bin Salman của nước này chủ trì.

Cuộc họp còn có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Qatar và Bahrain, Thái tử Kuwait và Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Các nước này kêu gọi khôi phục an ninh và tự do hàng hải về tình trạng trước xung đột, đồng thời thúc đẩy hội nhập quân sự sâu rộng hơn, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng chung và hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo.

Điểm nóng xung đột ngày 29-4: NATO lên đối sách giữa chiến sự ở Iran

Điểm nóng xung đột ngày 29-4: NATO lên đối sách giữa chiến sự ở Iran

(NLĐO) - Tính sát thương cao của UAV và tên lửa tầm thấp trong cuộc xung đột ở Iran, và trước đó là ở Ukraine, buộc NATO tăng cường giám sát trên không.

Ông Donald Trump bất ngờ tiết lộ "Iran đang sụp đổ" và muốn mở lại Hormuz ngay

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran mong muốn mở lại eo biển Hormuz sớm nhất có thể.

Chiến sự Trung Đông ngày 28-4: Mỹ - Iran bế tắc, thủ tướng Đức nói Mỹ "không rút lui được"

(NLĐO) - Các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "không hài lòng" với đề xuất mới nhất của Iran về việc chấm dứt xung đột.

