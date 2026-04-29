Điểm nóng xung đột ngày 29-4: NATO lên đối sách giữa chiến sự ở Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 29-4: NATO lên đối sách giữa chiến sự ở Iran

Xuân Mai

(NLĐO) - Tính sát thương cao của UAV và tên lửa tầm thấp trong cuộc xung đột ở Iran, và trước đó là ở Ukraine, buộc NATO tăng cường giám sát trên không.

Theo Breaking Defense, Đô đốc Pierre Vandier, Tư lệnh tối cao Lực lượng Chuyển đổi của NATO (ACT), đầu tháng 4 cho biết NATO đang xem xét lại toàn bộ phạm vi giám sát và phòng thủ, bao gồm giám sát không phận tích hợp, hệ thống chỉ huy, kiểm soát và phòng không. 

Đây là những yếu tố hiện đóng vai trò quan trọng đối với một cuộc chiến kéo dài hơn là chỉ dựa vào số lượng tên lửa.

NATO nâng mức phòng thủ giữa xung đột Iran - Ảnh 1.

Một máy bay E-3A AWACS của NATO bay song song với một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Ảnh: Lực lượng vũ trang Đức

Quan chức này chỉ ra chương trình Giám sát và Kiểm soát Liên quân Đồng minh (AFSC) đang triển khai là một yếu tố then chốt trong việc tăng cường các khả năng đó. Dự án này nhằm thay thế các máy bay cảnh báo và kiểm soát trên không (AWACS) Boeing E-3A đã lỗi thời của liên minh, vốn đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1980 và sắp hết hạn sử dụng.

Ông Vandier cũng nhấn mạnh thế hệ AWACS tiếp theo sẽ không chỉ là một dòng máy bay đơn lẻ, mà là một "hệ thống của các hệ thống". NATO muốn thoát khỏi việc phụ thuộc vào một loại khí tài duy nhất để hướng tới xây dựng mạng lưới giám sát đa miền, được kết nối từ nhiều hệ thống chỉ huy và kiểm soát cũng như tình báo khác nhau.

Ông Vandier nói thêm hệ thống mới sẽ tận dụng các thành phần từ không gian, trên không, trên mặt đất và cảm biến radar cải tiến, điều này sẽ khiến việc tiêu diệt chúng trở nên rất khó khăn.

Đại tá Martin L. O’Donnell, người phát ngôn của NATO tại khu vực châu Âu hồi tháng 3 cũng xác nhận liên minh này đã nâng cao trạng thái sẵn sàng phòng thủ tên lửa đạn đạo trên toàn khối.

Theo Kyiv Post, động thái này nhằm ứng phó với tình hình bất ổn đang lan rộng từ Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã châm ngòi cho các cuộc tấn công trả đũa từ Tehran, nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ cũng như cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp Vùng Vịnh.

NATO nâng mức phòng thủ giữa xung đột Iran - Ảnh 2.

Ông Alexus G. Grynkewich, hiện là Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu. Ảnh: EU Debates

Đại tá Martin L. O’Donnell lấy việc NATO đánh chặn thành công một quả tên lửa phóng từ Iran hướng vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4-3 làm minh chứng cho sự hiệu quả của hệ thống phòng không liên minh.

Tại một cuộc họp của NATO sau đó, ông nhấn mạnh NATO đã thực thi hoàn hảo các quy trình phòng thủ tên lửa đạn đạo của mình. 

Người phát ngôn của NATO tại khu vực châu Âu nói thêm: "Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, các binh sĩ NATO đã phát hiện ra mối đe dọa đối với các nước đồng minh là một quả tên lửa đạn đạo, xác nhận quỹ đạo bay, báo động cho các hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ và trên biển, đồng thời phóng tên lửa đánh chặn để tiêu diệt mối đe dọa, bảo vệ lãnh thổ và người dân của chúng ta. Đó mới là sức mạnh thực sự!".

Tin liên quan

Ông Donald Trump bất ngờ tiết lộ "Iran đang sụp đổ" và muốn mở lại Hormuz ngay

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran mong muốn mở lại eo biển Hormuz sớm nhất có thể.

Chiến sự Trung Đông ngày 28-4: Mỹ - Iran bế tắc, thủ tướng Đức nói Mỹ "không rút lui được"

(NLĐO) - Các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "không hài lòng" với đề xuất mới nhất của Iran về việc chấm dứt xung đột.

Tổng thống Nga tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Mỹ nói về đề xuất của Tehran

(NLĐO) - Nga đề xuất lưu trữ lượng uranium đã làm giàu của Iran trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng nhưng chưa được phía Mỹ chấp nhận.

NATO không kích Iran hệ thống tên lửa phòng thủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo