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Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 29-6: Iran - Oman họp ủy ban Hormuz, Qatar giải phóng 6 tỉ USD bị đóng băng

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết 6 tỉ USD tài sản bị đóng băng của nước này tại Qatar sẽ được giải phóng như một phần thỏa thuận.

Theo Al Jazeera hôm 29-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa tuyên bố thỏa thuận gần đây với Mỹ là một thành tựu đáng kể, một thắng lợi lớn đối với người dân Iran.

Trong khuôn khổ đó, các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu khí và hóa dầu của Iran đã được dỡ bỏ. Theo kế hoạch đã được thiết lập, 6 tỉ USD trong số 12 tỉ USD quỹ bị đóng băng của Iran ở Qatar sẽ được giải phóng.

Ông Pezeshkian khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để thu hồi số tiền bị đóng băng còn lại.

Chiến sự Trung Đông ngày 29-6: Iran - Oman họp ủy ban Hormuz, Qatar giải phóng 6 tỉ USD bị đóng băng - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz trong hình ảnh chụp từ bờ biển Iran hôm 8-6 - Ảnh: AP

"Cố Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố rằng chúng tôi không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh lập trường này. Chúng tôi đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng hoạt động hạt nhân của chúng tôi sẽ tương xứng với nhu cầu của đất nước và nằm trong khuôn khổ các chính sách đã được tuyên bố" - tổng thống Iran cho biết.

Cùng ngày, Iran và Oman tổ chức cuộc họp đầu tiên của ủy ban chung về eo biển Hormuz tại Muscat.

“Trong khi xem xét các vấn đề hiện tại liên quan đến eo biển, chúng tôi đã trao đổi quan điểm về việc quản lý eo biển trong tương lai trong khuôn khổ Điều 5 của Bản ghi nhớ Islamabad và các quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên X.

Iran và Oman đang thảo luận chi tiết về cách thức quản lý tuyến đường thủy chiến lược này, bao gồm việc liệu các hãng vận tải hàng hóa quốc tế có phải trả phí để được đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn hay không.

Lebanon chưa yên

Cũng trong ngày 29-6, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công 3 trụ sở của Hezbollah ở miền Nam Lebanon trong các cuộc không kích đêm qua.

Một bệ phóng tên lửa mà Israel cho rằng Hezbollah đang sử dụng để nhắm mục tiêu vào binh lính Israel đã bị bắn trúng trong một cuộc tấn công riêng biệt hôm 28-6.

"Các cuộc không kích được tiến hành để đáp trả việc Hezbollah tiếp tục nhắm mục tiêu vào lực lượng của chúng tôi đang hoạt động trong khu vực an ninh" - Israel tuyên bố.

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Iran Lebanon eo biển Hormuz Hormuz
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