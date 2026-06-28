Điểm nóng xung đột ngày 28-6: Thêm "biến số" ở eo biển Hormuz

Theo AP, Iran ngày 27-6 tiếp tục mở rộng các đòn đáp trả sau cuộc không kích của Mỹ, khi phóng máy bay không người lái nhằm vào Bahrain và bị nghi đứng sau vụ tấn công một tàu chở dầu trên eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Bahrain cho biết nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran đã nhắm vào nước này, gọi đây là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an ninh của người dân và người nước ngoài đang sinh sống tại vương quốc.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Bahrain tổ chức hội nghị ngoại trưởng Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Hội nghị kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công và bảo đảm eo biển Hormuz luôn thông suốt.

Tàu hàng và tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz ngoài khơi TP Bandar Abbas - Iran. Ảnh: AP

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công nhiều mục tiêu của "quân đội khủng bố Mỹ" trong khu vực nhưng không nêu cụ thể địa điểm.

Cùng ngày, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo một tàu chở dầu đã bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn và chưa ghi nhận sự cố tràn dầu. Chưa có tổ chức hay quốc gia nào nhận trách nhiệm, song nghi ngờ đang hướng về phía Iran.

Động thái mới diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ không kích các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ UAV Iran tấn công một tàu thương mại hôm 25-6.

Chuỗi hành động ăn miếng trả miếng làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột Mỹ - Iran có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, bất chấp hai bên vừa đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm tiến tới một hiệp định chấm dứt chiến sự.

Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp (JMIC), do Hải quân Mỹ giám sát, thông báo mở rộng luồng hàng hải gần bờ biển Oman để tàu có thể lưu thông theo cả hai chiều qua eo biển Hormuz.

JMIC đồng thời cảnh báo nguy cơ đối với hoạt động hàng hải tại khu vực vẫn ở mức "đáng kể", khuyến cáo các tàu lưu ý khả năng còn thủy lôi trên tuyến đường khi các chiến dịch rà phá vẫn đang được tiến hành.

Iran trước đó tuyên bố các tàu qua eo biển Hormuz phải tuân thủ chỉ dẫn của nước này và cảnh báo sẽ thu phí quá cảnh. Mỹ cùng các quốc gia vùng Vịnh bác bỏ yêu cầu trên, khẳng định Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế, dù nằm trong vùng lãnh hải của Iran và Oman.