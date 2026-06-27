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Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 27-6: Bahrain hứng không kích, thêm tàu chở dầu bị tấn công ở Hormuz

Anh Thư

(NLĐO) - Bahrain cáo buộc Iran đã tấn công vào nước này, trong khi Iran tuyên bố vừa tấn công "các vị trí quân sự của Mỹ trên khắp khu vực"

Chiều 27-6, Bộ Ngoại giao Bahrain ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran vào rạng sáng nay, mô tả chúng là "sự vi phạm nghiêm trọng" chủ quyền và luật pháp quốc tế.

Theo Al Jazeera, thông báo cho biết một số UAV đã nhắm mục tiêu vào lãnh thổ của họ, nhưng không nêu rõ vị trí chính xác hoặc bản chất của mục tiêu.

Bahrain cho biết vụ việc gây nguy hiểm cho thường dân và làm suy yếu các nỗ lực giảm leo thang trong khu vực.

Chiến sự Trung Đông ngày 27-6: Bahrain hứng không kích, thêm tàu chở dầu bị tấn công ở Hormuz - Ảnh 1.

Tàu thuyền neo đậu ở eo biển Hormuz hôm 10-6, theo góc chụp từ bờ biển Iran - Ảnh: AP

Trước đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố "đã tấn công các vị trí quân sự của Mỹ trên khắp khu vực" vào hôm 27-6 để trả đũa cuộc không kích của Mỹ vào các khu vực phía Nam của Iran, theo hãng tin Mehr.

Hải quân IRGC cho biết đó là các "địa điểm triển khai" của quân đội Mỹ trong khu vực, nhưng không cho biết vị trí chính xác. Không rõ các hoạt động này có liên quan đến báo cáo không kích từ Bahrain hay không.

Chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran lên án Mỹ đã vi phạm bản ghi nhớ giữa 2 nước, song song với vi phạm từ phía Israel vì tiếp tục tấn công vào Lebanon.

Trước đó vào hôm 26-6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tấn công Iran để đáp trả vụ Iran bắn vào một tàu chở hàng hôm 25-6. Phía Iran thì cho rằng tàu này di chuyển qua eo biển "trái phép" vì di chuyển qua tuyến đường không theo như họ chỉ định.

Con tàu nói trên mang tên M/V Ever Lovely, mang cờ Singapore, đi qua Hormuz theo tuyến đường phía Nam, dọc theo bờ biển phía Nam.

Thêm một tàu trúng không kích

Chiều 27-6, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã bị va chạm ở eo biển Hormuz.

Theo UKMTO, thuyền trưởng của tàu chở dầu này cho biết con tàu đã bị trúng "một vật thể lạ không xác định".

Vụ việc đã khiến con tàu bị hư hại ở phần cầu tàu, tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn và hiện chưa có báo cáo về thiệt hại môi trường nào.

UKMTO cho biết các nhà chức trách đang điều tra vụ việc.


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