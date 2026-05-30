Chiến sự Trung Đông ngày 30-5: Iran nhắc tên ông Donald Trump, tuyên bố bắn rơi UAV Israel

Theo Al Jazeera, hôm 30-5, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giao Iran (IRGC), đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump "phản bội ngoại giao lần thứ 3".

“Bằng việc tiếp tục phong tỏa hải quân và đưa ra những yêu cầu quá đáng trong các cuộc đàm phán, ông ta một lần nữa chứng minh rằng ông ta không có ý định đàm phán và đang theo đuổi những mục tiêu khác” - ông Rezaei viết trên X.

Trước đó, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn còn hiệu lực, đồng thời khuyến cáo các tàu đi qua khu vực này phối hợp với quân đội Mỹ.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz trong một bức ảnh chụp từ phía Iran - Ảnh: MEHR

Cùng ngày, Cơ quan Chiến lược vịnh Ba Tư (PGSA) - Iran mới thành lập nhằm giám sát hoạt động ở eo biển Hormuz - tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không giúp Mỹ đạt được những gì mà họ không thể giành lấy trên chiến trường và mặt trận ngoại giao.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt PGSA. PGSA khẳng định họ vẫn sẽ duy trì hoạt động bất chấp động thái này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cũng bác bỏ những điều mà họ gọi là "tối hậu thư của phương Tây" liên quan đến việc họ kiểm soát eo biển Hormuz.

Ông Baghaei tuyên bố lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ là bất hợp pháp ngay từ đầu và khẳng định eo biển Hormuz đã được Iran quản lý theo các "biện pháp đặc biệt" từ ngày 1-3, theo Mehr.

Trước đó, IRGC hồi cuối ngày 29-5 cho biết 24 tàu thương mại, bao gồm tàu chở dầu và tàu container, đã đi qua eo biển Hormuz 24 giờ trước đó, phối hợp với lực lượng hải quân IRGC.

Trong thông điệp hôm 30-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết Iran và Mỹ đang tiếp tục trao đổi thông điệp, nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

"Văn bản vẫn chưa được hoàn thiện và nếu được hoàn thiện, nó sẽ được công bố chính thức" - một nguồn tin của Tasnim cho biết trước đó.