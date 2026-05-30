Báo Mỹ hé lộ những hành động bí mật của UAE với Iran

Hải Hưng

(NLĐO) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được cho là đã phối hợp với Mỹ - Israel tập kích loạt mục tiêu ở Iran sau khi hứng hơn 2.800 tên lửa và UAV.

Báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nhiều nguồn tin cho biết UAE đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhằm vào Iran sau khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Hoạt động quân sự này kết thúc 1 ngày sau khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran được công bố vào ngày 8-4.

Nguồn tin tiết lộ UAE phối hợp với Mỹ và Israel, sử dụng thông tin tình báo do 2 nước cung cấp để tấn công các cơ sở năng lượng Iran. Đây được xem là động thái đáp trả sau khi Tehran tập kích hạ tầng dầu khí của UAE.

Hé lộ những hành động bí mật của UAE với Iran - Ảnh 1.

Khói và lửa bốc lên từ mỏ khí đốt tại Asaluyeh thuộc tỉnh Bushehr - Iran vào ngày 18-3. Ảnh: MXH

Trước khi chiến sự bùng phát, các nước vùng Vịnh tuyên bố không cho phép bất kỳ bên nào sử dụng căn cứ quân sự hoặc không phận của họ để tấn công Iran. Tuy nhiên, một số nước đã thay đổi lập trường sau khi bị Tehran tập kích.

WSJ cho hay Iran phóng hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào UAE, nhiều hơn số vũ khí được sử dụng để tấn công bất kỳ quốc gia nào khác kể cả Israel.

UAE sau đó hợp tác với Mỹ và Israel để phản kích nhiều mục tiêu tại Iran. Danh sách được nêu tên gồm đảo Qeshm, đảo Abu Musa tại eo biển Hormuz, thành phố cảng Bandar Abbas và nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan ở vịnh Ba Tư. 

Một mục tiêu đáng chú ý khác là tổ hợp khí đốt Asaluyeh tại tỉnh Bushehr, miền Nam Iran. Vụ không kích này được cho là do UAE phối hợp thực hiện với Israel, gây phản ứng chỉ trích trên phạm vi quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó yêu cầu Israel ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vụ tập kích tổ hợp Asaluyeh và phản ứng của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định "Israel hành động một mình".

Quan hệ hợp tác giữa UAE và Israel đã tăng đáng kể trong thời gian chiến sự. Tel Aviv dường như còn điều các hệ thống phòng không "Vòm Sắt" (Iron Dome) cùng binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tới UAE.

Nhiều quan chức cấp cao Israel cũng đến UAE, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo (Mossad) David Barnea, Giám đốc Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) David Zini và Tổng Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir.

WSJ còn đề cập chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu. Bộ Ngoại giao UAE bác thông tin này nhưng người phát ngôn của ông Netanyahu vẫn xác nhận chuyến đi.

Cách tiếp cận quân sự của UAE cũng gây tranh cãi trong khu vực. Hồi tháng 4, Ả Rập Saudi chỉ trích lập trường cứng rắn của Abu Dhabi và phản ánh với Mỹ rằng các cuộc không kích của UAE làm tăng nguy cơ Iran trả đũa trên phạm vi rộng.

Bloomberg cho hay Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed tỏ ra thất vọng với một số nước láng giềng vùng Vịnh, trong đó có Ả Rập Saudi và Qatar, sau khi các nước này từ chối phối hợp phản ứng quân sự trước những đòn tập kích của Iran.

Các nước láng giềng của UAE cho rằng đây không phải cuộc chiến mà họ nên tham gia. Những bất đồng trên có thể lý giải vì sao UAE rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và OPEC+ vào cuối tháng 4, đồng thời tăng cường quan hệ với Israel.

