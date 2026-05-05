Chiến sự Trung Đông ngày 5-5: Hàn Quốc cân nhắc chiến dịch Hormuz, Iran nói Mỹ "cảnh giác"

Trong ngày 5-5, tức ngày thứ 67 của cuộc xung đột ở Trung Đông, Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng vì Dự án Tự do - chiến dịch "hướng dẫn" các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz do Hải quân Mỹ thực hiện.

Viết trên X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết một "phương trình mới" đang nổi lên ở eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo chính Mỹ và các đồng minh của họ đã gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải và việc vận chuyển năng lượng thông qua các hành động của mình.

Tên lửa khai hỏa từ một tàu chiến Iran - Ảnh: TASNIM

Ông Qalibaf tiếp tục khẳng định Iran hoàn toàn nhận thức được việc Mỹ không thể chấp nhận tình hình hiện tại tiếp diễn, đồng thời nhấn mạnh Iran "thậm chí còn chưa bắt đầu".

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho rằng sáng kiến hướng dẫn tàu này chỉ làm gia tăng căng thẳng và những diễn biến mới tại eo biển Hormuz là minh chứng cho việc không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng.

“Trong khi các cuộc đàm phán đang tiến triển nhờ nỗ lực thiện chí của Pakistan, Mỹ nên cảnh giác trước nguy cơ bị những kẻ có ý đồ xấu lôi kéo trở lại vũng lầy. UAE cũng vậy” - Tasnim dẫn lời ông Araqchi.

Một chiếc thuyền máy nhỏ đi ngang một tàu container đang neo đậu ở khu cực eo biển Hormuz, ngoài khơi TP Bandar Abbas - Iran hôm 2-5 - Ảnh: AP

Cũng trong ngày 5-5, một quan chức quân đội Iran giấu tên cho biết vụ hỏa hoạn tại cảng Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) không phải là một cuộc tấn công có kế hoạch của Iran, đồng thời đổ lỗi cho Mỹ.

"Iran không hề có kế hoạch tấn công các cơ sở dầu mỏ nói trên từ trước. Những gì đã xảy ra là kết quả của hành động phiêu lưu quân sự của Mỹ nhằm tạo ra một lối đi cho việc vận chuyển trái phép các tàu thuyền qua các tuyến đường thủy bị hạn chế của eo biển Hormuz” - quan chức này nói hãng tin IRIB.

“Quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc này" - ông nhấn mạnh.

Song song đó, phía Iran cũng cáo buộc Mỹ đã bắn vào các tàu dân sự và khiến 5 người thiệt mạng trong khu vực. Theo Al Jazeera, phía Iran giải thích rằng các "tàu nhỏ" mà Mỹ nói đã bắn hạ ở eo biển Hormuz không thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), mà là tàu dân sự.

Song song đó, tình hình ở Lebanon tiếp tục bất ổn. Trong ngày, Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào binh lính và xe cộ của Israel tại khu vực ven biển chiến lược Biyyada, đồng thời tấn công một xe tăng bằng máy bay không người lái (UAV) ở thị trấn al-Qaouzah, cũng như các xe ủi của Israel tại các thị trấn Deir Siryan và Rashaf.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết cần có một thỏa thuận an ninh và chấm dứt các cuộc tấn công của Israel trước khi có bất kỳ cuộc gặp nào với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.