Căng thẳng Hormuz: Mỹ đánh chìm tàu Iran, UAE bị tập kích tên lửa

Đây là một phần trong sáng kiến mới của Washington nhằm mở lại eo biển Hormuz. Bước đầu, quân đội Mỹ xác nhận 2 tàu buôn treo cờ Mỹ đã băng qua eo biển này thuận lợi ngay trong ngày 4-5 với sự bảo vệ sát sao.

Theo hãng tin AP, việc Iran phong tỏa trên thực tế eo biển này đã khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt và làm chao đảo nền kinh tế thế giới.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết lực lượng Mỹ đã thiết lập một "khu vực an ninh tăng cường" và mở thành công một lối đi không còn thủy lôi.

Trong quá trình này, Iran đã phóng nhiều tên lửa hành trình, máy bay không người lái và huy động xuồng vũ trang tấn công các tàu dân sự với sự bảo vệ của Mỹ. Ông Cooper xác nhận trực thăng quân sự Mỹ đã đánh chìm 6 chiếc xuồng của Iran, đồng thời khẳng định "mọi mối đe dọa đều đã bị đánh bại".

"Các chỉ huy Mỹ tại hiện trường có toàn quyền cần thiết để bảo vệ đơn vị mình cũng như tàu bè thương mại" - ông Cooper tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó thông tin số tàu Iran bị đánh chìm là 7 chiếc. Ông cũng cảnh báo các nỗ lực ngăn chặn của Iran "sẽ phải bị xử lý mạnh tay". Ông mô tả chiến dịch mang tên "Dự án Tự do" này là một nỗ lực nhân đạo nhằm hỗ trợ hàng trăm tàu bè và thủy thủ đang bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Tàu lai dắt của Iran xuất hiện ở phía trước, xa xa là các tàu chở hàng đang neo đậu trên eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas - Iran, hôm 4-5. Ảnh: AP

Cùng lúc đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một đồng minh then chốt của Mỹ, xác nhận đã bị Iran tấn công lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào đầu tháng 4.

UAE đã lên án gay gắt điều mà họ gọi là "hành động hung hăng phản bội một lần nữa từ Iran" và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công.

Trong ngày 4-5, bốn hồi chuông cảnh báo tên lửa đã vang lên, hối thúc người dân UAE tìm nơi trú ẩn.

Đây là những báo động đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu cách đây gần một tháng. Các máy bay thương mại đang trên đường tới UAE - nơi có các trung tâm trung chuyển toàn cầu như Dubai và Abu Dhabi - đã phải quay đầu khẩn cấp ngay giữa không trung.

Hệ thống phòng không UAE đã phải đánh chặn 15 tên lửa và 4 máy bay không người lái từ phía Iran, trong khi một vụ tập kích khác đã gây hỏa hoạn tại cơ sở dầu mỏ chiến lược ở Fujairah, khiến tình hình khu vực thêm phần căng thẳng.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại cụ thể tại Fujairah nhưng đây vốn là điểm cuối của đường ống dẫn dầu mà UAE sử dụng để tránh việc phải vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội X: "Những cuộc tấn công này thể hiện một sự leo thang nguy hiểm và là sự vi phạm không thể chấp nhận được".

Trong khi đó tại Oman, các nhà chức trách cho biết một tòa nhà dân cư gần eo biển "đã bị nhắm mục tiêu", khiến 2 lao động nước ngoài bị thương, 4 phương tiện bị hư hỏng và nhiều cửa sổ nhà dân lân cận bị vỡ vụn. Truyền thông nhà nước Oman hiện chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc này.