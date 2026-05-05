Căng thẳng Hormuz: Mỹ đánh chìm tàu Iran, UAE bị tập kích tên lửa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Căng thẳng Hormuz: Mỹ đánh chìm tàu Iran, UAE bị tập kích tên lửa

Huệ Bình

(NLĐO) - Quân đội Mỹ hôm 4-5 tuyên bố đã nổ súng vào các lực lượng Iran, đánh chìm 6 xuồng vũ trang khi những phương tiện này cố tình nhắm vào tàu dân sự.

Đây là một phần trong sáng kiến mới của Washington nhằm mở lại eo biển Hormuz. Bước đầu, quân đội Mỹ xác nhận 2 tàu buôn treo cờ Mỹ đã băng qua eo biển này thuận lợi ngay trong ngày 4-5 với sự bảo vệ sát sao.

Theo hãng tin AP, việc Iran phong tỏa trên thực tế eo biển này đã khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt và làm chao đảo nền kinh tế thế giới.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết lực lượng Mỹ đã thiết lập một "khu vực an ninh tăng cường" và mở thành công một lối đi không còn thủy lôi.

Trong quá trình này, Iran đã phóng nhiều tên lửa hành trình, máy bay không người lái và huy động xuồng vũ trang tấn công các tàu dân sự với sự bảo vệ của Mỹ. Ông Cooper xác nhận trực thăng quân sự Mỹ đã đánh chìm 6 chiếc xuồng của Iran, đồng thời khẳng định "mọi mối đe dọa đều đã bị đánh bại".

"Các chỉ huy Mỹ tại hiện trường có toàn quyền cần thiết để bảo vệ đơn vị mình cũng như tàu bè thương mại" - ông Cooper tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó thông tin số tàu Iran bị đánh chìm là 7 chiếc. Ông cũng cảnh báo các nỗ lực ngăn chặn của Iran "sẽ phải bị xử lý mạnh tay". Ông mô tả chiến dịch mang tên "Dự án Tự do" này là một nỗ lực nhân đạo nhằm hỗ trợ hàng trăm tàu bè và thủy thủ đang bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Căng thẳng Hormuz: Mỹ đánh chìm tàu Iran, UAE bị tập kích tên lửa - Ảnh 1.

Tàu lai dắt của Iran xuất hiện ở phía trước, xa xa là các tàu chở hàng đang neo đậu trên eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas - Iran, hôm 4-5. Ảnh: AP

Cùng lúc đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một đồng minh then chốt của Mỹ, xác nhận đã bị Iran tấn công lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào đầu tháng 4.

UAE đã lên án gay gắt điều mà họ gọi là "hành động hung hăng phản bội một lần nữa từ Iran" và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công.

Trong ngày 4-5, bốn hồi chuông cảnh báo tên lửa đã vang lên, hối thúc người dân UAE tìm nơi trú ẩn.

Đây là những báo động đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu cách đây gần một tháng. Các máy bay thương mại đang trên đường tới UAE - nơi có các trung tâm trung chuyển toàn cầu như Dubai và Abu Dhabi - đã phải quay đầu khẩn cấp ngay giữa không trung.

Hệ thống phòng không UAE đã phải đánh chặn 15 tên lửa và 4 máy bay không người lái từ phía Iran, trong khi một vụ tập kích khác đã gây hỏa hoạn tại cơ sở dầu mỏ chiến lược ở Fujairah, khiến tình hình khu vực thêm phần căng thẳng.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại cụ thể tại Fujairah nhưng đây vốn là điểm cuối của đường ống dẫn dầu mà UAE sử dụng để tránh việc phải vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội X: "Những cuộc tấn công này thể hiện một sự leo thang nguy hiểm và là sự vi phạm không thể chấp nhận được".

Trong khi đó tại Oman, các nhà chức trách cho biết một tòa nhà dân cư gần eo biển "đã bị nhắm mục tiêu", khiến 2 lao động nước ngoài bị thương, 4 phương tiện bị hư hỏng và nhiều cửa sổ nhà dân lân cận bị vỡ vụn. Truyền thông nhà nước Oman hiện chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc này.

Tin liên quan

Tàu Mỹ "băng qua Hormuz an toàn", Iran cảnh báo "sẵn sàng mọi kịch bản"

Tàu Mỹ "băng qua Hormuz an toàn", Iran cảnh báo "sẵn sàng mọi kịch bản"

(NLĐO) - CENTCOM ngày 4-5 cho biết hai tàu thương mại Mỹ đã an toàn vượt qua eo biển Hormuz, trong khi Iran tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản đối phó.

Chiến sự Trung Đông ngày 4-5: Mỹ trả tàu Iran cùng 22 thủy thủ, điều gì đang xảy ra ở Hormuz?

(NLĐO) - Tàu M/V Touska của Iran mà Mỹ đã bắt giữ hồi tháng trước sẽ được chuyển đến vùng biển của Pakistan để trao trả sau khi sửa chữa.

Truyền thông Iran nói tàu chiến Mỹ trúng tên lửa ở eo biển Hormuz, Mỹ lên tiếng

(NLĐO) - Hãng thông tấn Fars ngày 4-5 đưa tin 2 tên lửa đã bắn trúng một tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz.

Donald Trump bị tấn công Mỹ - Iran eo biển Hormuz tàu Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo