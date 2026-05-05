Quốc tế

Hai tàu chiến Mỹ vượt lưới pháo kích của Iran ở Hormuz, ông Donald Trump cảnh báo gắt

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi trái đất" nếu tấn công tàu Mỹ, đồng thời cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia.

Hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ là USS Truxtun và USS Mason đã đi qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư sau khi vượt qua hỏa lực pháo kích của Iran hôm 4-5 - các quan chức quốc phòng giấu tên nói với CBS News.

Hai tàu chiến nói trên được hỗ trợ bởi trực thăng Apache và các máy bay khác, đã phải đối mặt một loạt mối đe dọa phối hợp trong suốt hành trình.

Hai tàu chiến Mỹ vượt Hormuz, ông Donald Trump tuyên bố bắn hạ 7 tàu Iran - Ảnh 1.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Truxtun (DDG-103) rời Căn cứ Hải quân Norfolk để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch vào ngày 3-2 - Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Iran đã sử dụng các tàu nhỏ, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để liên tục tấn công các tàu Mỹ. Nhưng bất chấp cường độ của các cuộc tấn công, không có bất kỳ đạn pháo hay vật thể nào chạm được tàu chiến Mỹ, theo các quan chức.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết vào cùng ngày rằng các tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Hormuz như một phần của Dự án Tự do, là chiến dịch "hướng dẫn" các tàu thương mại đi qua tuyến đường thủy đang bất ổn này.

CENTCOM không nêu rõ số tàu hải quân tham gia chiến dịch hôm 4-5, nhưng cho biết 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển thành công. Quân đội Mỹ đã liên hệ với hàng chục chủ tàu khác để "khuyến khích luồng giao thông".

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng đe dọa rằng Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi trái đất" nếu tấn công các tàu Mỹ đang mở đường ở eo biển Hormuz, theo Guardian.

Trước đó, quân đội Iran cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ tàu chiến Mỹ nào tiếp cận eo biển, đồng thời tuyên bố đã bắn trúng một tàu khu trục của Mỹ trong khu vực bằng 2 tên lửa.

Trong một tuyên bố khác trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết: "Chúng tôi đã bắn hạ 7 tàu nhỏ, mà họ gọi là "xuồng cao tốc". Đó là tất cả những gì họ còn lại".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Iran đã bắn vào tàu của một số quốc gia không liên quan Dự án Tự do, bao gồm một tàu chở hàng của Hàn Quốc.

Ông Donald Trump khẳng định tàu Hàn Quốc này là tàu duy nhất bị thiệt hại khi đi qua eo biển Hormuz cho đến nay. "Có lẽ đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này" - tổng thống Mỹ nhìn nhận.

Căng thẳng Hormuz: Mỹ đánh chìm tàu Iran, UAE bị tập kích tên lửa

(NLĐO) - Quân đội Mỹ hôm 4-5 tuyên bố đã nổ súng vào các lực lượng Iran, đánh chìm 6 xuồng vũ trang khi những phương tiện này cố tình nhắm vào tàu dân sự.

Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió: Hormuz khó bề trở lại như trước

Ngay cả khi eo biển Hormuz sớm mở cửa hoàn toàn thì vẫn khó lấy lại những gì vốn có trước đây

Điểm nóng xung đột ngày 5-5: "Nạn nhân" tiềm tàng dưới đáy biển ở Hormuz

(NLĐO) - Iran tuần trước cảnh báo các tuyến cáp ngầm dưới biển tại eo biển Hormuz là điểm dễ tổn thương đối với nền kinh tế số của khu vực.

