Chiến sự Trung Đông ngày 6-4: Trùm tình báo IRGC tử trận, Iran tấn công lực lượng Mỹ ở Kuwait

Theo Tasnim, Cục Quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 6-4 thông báo rằng Thiếu tướng Majid Khademi, người đứng đầu Tổ chức Tình báo IRGC, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel sáng sớm cùng ngày.

Bản thông báo ca ngợi các đóng góp của ông Khademi nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Thiếu tướng Majid Khademi, người đứng đầu Tổ chức Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Ảnh: TASNIM

Ngay sau đó, tờ Time of Israel dẫn lời Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận rằng cuộc tấn công từ đêm 5-4 của họ đã khiến ông Khademi và một sĩ quan cấp cao khác của IRGC thiệt mạng.

Người thiệt mạng thứ 2 này là ông Yazdan Mir, còn được biết đến với bí danh Sardar Bagheri, người đứng đầu Đơn vị 840 bí mật thuộc Lực lượng Quds của IRGC. Đơn vị 840 bị Israel cáo buộc liên quan đến các vụ bắt cóc và ám sát các nhân vật bên ngoài Iran, bao gồm cả người Israel.

Cũng theo IDF, trong đợt tấn công này Không quân Israel (IAF) đã ném bom 3 sân bay ở Tehran, đánh trúng đường băng, tháp điều khiển và một nhà máy chuyên sản xuất UAV của Lực lượng Quds.

Còn theo đài Al Jazeera, trong ngày 6-4, tức ngày thứ 38 của cuộc xung đột, phía Iran cũng thông báo về một cuộc tấn công của Mỹ và Israel gần Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran đã làm hư hại một trạm xăng, gây ra tình trạng thiếu xăng trong khu vực.

Vụ tấn công còn gây thiệt hại cho nhà thờ Hồi giáo của trường đại học.

Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran - Iran trúng không kích. Ảnh: WANA



Hãng tin Fars cho biết 13 người bao gồm một số trẻ em đã thiệt mạng khi các trận không kích nhắm vào khu dân cư ở huyện Baharestan, Tehran trong đêm.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Iran hạn chót mở cửa eo biển Hormuz là vào ngày 7-4, kèm lời đe dọa không kích vào các nhà máy điện. Về phía ngược lại, Tehran cũng đe dọa sẽ đáp trả.

Ngay sau lời đe dọa của Iran, giới chức Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo rằng hệ thống phòng không ở Fujairah đã được kích hoạt, khi UAV nhắm vào một công ty viễn thông.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi cũng thông báo đánh chặn thêm 2 chiếc UAV.

Đáng chú ý nhất, ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, cho biết nước này vừa tấn công lực lượng Mỹ đóng trên đảo Bubiyan của Kuwait.

Trong một đoạn video được truyền thông đăng tải hôm 6-4, ông Zolfaqari cho biết Iran đã nhắm mục tiêu vào các thiết bị vệ tinh và đạn dược trên đảo bằng UAV, đồng thời cho biết lực lượng Mỹ đã di dời đến đó từ trại Arifjan sau khi căn cứ này liên tục bị Iran tấn công.

Theo Times of Israel, đảo Bubiyan là hòn đảo lớn nhất trong chuỗi đảo ven biển của Kuwait, nằm ở phía Tây Bắc của vịnh Ba Tư.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Kuwait cũng cho biết 6 người bị thương do mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư ở phía Bắc Kuwait vào cùng ngày.

Israel vẫn là mục tiêu mà các tên lửa và UAV từ Iran nhắm đến nhiều nhất. Truyền thông Israel đưa tin quân đội nước này đã đánh chặn các tên lửa của Iran trên khắp miền Nam, bao gồm TP Beersheba, nhưng không gây thương vong.

Còn tại miền Bắc Israel, hơn 10 địa điểm thuộc TP Haifa đã bị tấn công, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tại hiện trường tòa nhà dân cư bị trúng tên lửa trong đợt tấn công hôm trước.

Chiều cùng ngày, IDF thông báo đã bắt đầu một đợt không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beirut - Lebanon. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi IDF nhắc lại cảnh báo sơ tán đối với các vùng ngoại ô phía Nam Beirut.