Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 6-4: Thông tin trái chiều về vụ Mỹ giải cứu phi công trên đất Iran

Xuân Mai

(NLĐO) - Truyền thông nhà nước Iran nỗ lực giảm nhẹ chiến dịch của Mỹ nhằm giải cứu sĩ quan không quân trên chiếc F-15 bị bắn rơi.

Theo đài CNN, một số hãng truyền thông chính thức của Iran đã công bố video được cho là quay cảnh xác máy bay bốc khói trong khu vực sa mạc. 

Hãng thông tấn Tasnim bình luận Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực che đậy thất bại nặng nề của mình đã tuyên bố trên mạng xã hội về một chiến dịch đặc biệt để giải cứu phi công của chiếc máy bay gặp nạn ở Iran.

Iran chế giễu chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ - Ảnh 1.

Khói bốc lên tại khu vực hiện trường máy bay vận tải cùng hai trực thăng Mỹ bị bắn hạ ở tỉnh Isfahan - Iran. Ảnh: Sepahnews

Hôm 5-4, quân đội Iran tuyên bố chiến dịch của Mỹ nhằm giải cứu phi công từ chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi đã "thất bại hoàn toàn".

Ông Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy trung tâm Khatam Al-Anbiya, khẳng định chiến dịch giải cứu của quân đội Mỹ đã bị "đập tan hoàn toàn". Trong một đoạn video được phát trên đài truyền hình nhà nước, ông cho biết hai máy bay vận tải quân sự C-130 và hai trực thăng Black Hawk đã bị phá hủy trong chiến dịch này.

Cũng theo ông Zolfaghari,  chiến dịch của Mỹ đã sử dụng một sân bay bỏ hoang ở phía Nam tỉnh Isfahan.

"Cái gọi là chiến dịch giải cứu của Mỹ diễn ra tại một sân bay bỏ hoang ở phía Nam Isfahan nhằm đón phi công của một chiếc máy bay bị bắn rơi đã bị phá vỡ hoàn toàn" - ông Zolfaghari nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết sĩ quan không quân được giải cứu thành công hôm 5-4. 

Theo kênh Al Jazeera, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội nước này đã giải cứu phi công của chiến đấu cơ F-15 bị thương nặng, mang hàm đại tá, từ sâu trong khu vực đồi núi của Iran.

Ông cho hay: "Quân đội Iran đã ráo riết lùng sục với lực lượng đông đảo và tiến đến rất gần. Những chiến dịch đột không kích kiểu này hiếm khi được tiến hành do mối nguy hiểm quá lớn đối với cả con người lẫn khí tài. Chuyện đó gần như không bao giờ xảy ra! Cuộc đột kích thứ hai diễn ra ngay sau cuộc đột kích đầu tiên, khi đó chúng tôi đã giải cứu phi công đầu tiên giữa ban ngày, sau khi anh ta trải qua 7 giờ ở Iran. Đây cũng là một điều rất bất thường".

Iran chế giễu chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ - Ảnh 2.

Truyền thông Iran công bố hình ảnh mà họ cho là trực thăng Mỹ bị bắn hạ trong lúc giải cứu phi công F-15. Ảnh: X

Thông tin của truyền thông Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, sau khi kích hoạt ghế phóng và nhảy dù để thoát khỏi tiêm kích bị Iran bắn hạ, phi công này bị thương nặng. Người này đã ẩn náu trong khe núi, sau đó liên lạc được với quân đội. Tuy nhiên, liên lạc diễn ra không thường xuyên để tránh bị lộ khi đang ở trong chiến tuyến của đối phương.

Sĩ quan này được cho là chỉ có một khẩu súng lục, một thiết bị liên lạc và một đèn báo định vị.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho hay trong chiến dịch giải cứu, 2 máy bay vận tải quân sự chở phi công và các biệt kích Mỹ đã bị kẹt lại tại một đường băng dã chiến do quân đội Mỹ thiết lập ở một khu vực hẻo lánh của Iran.

Quân đội Mỹ đã cử 3 máy bay khác vào Iran để đưa quân nhân và binh sĩ ra ngoài. Sau đó, họ cho nổ tung các máy bay vận tải mắc kẹt để chúng không rơi vào tay Iran. Các máy bay này được cho là C-130, có giá hơn 100 triệu USD/chiếc.

Trong khi đó, theo Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhắc lại hạn chót ngày 6-4 mà ông đặt ra cho Iran để đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện lực của nước này.

Ông Donald Trump "trút thịnh nộ" liên quan đến Hormuz, Iran cảnh báo trả đũa

Ông Donald Trump "trút thịnh nộ" liên quan đến Hormuz, Iran cảnh báo trả đũa

(NLĐO) - Iran cảnh báo tăng cường tấn công hạ tầng nếu bị nhắm mục tiêu, trong khi ông Donald Trump tiếp tục đe dọa cứng rắn liên đến quan eo biển Hormuz.

Điều hiếm thấy trên eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran

(NLĐO) - Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang dần gia tăng, với số lượt tàu quá cảnh đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột liên quan đến Iran bắt đầu.

Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia cứu phi công F-15, Mỹ nói tự hủy

(NLĐO) - Iran tuyên bố bắn hạ ít nhất 3 máy bay - gồm vận tải cơ C-130 và 2 trực thăng Black Hawk - trong chiến dịch Mỹ giải cứu phi công F-15 bị bắn rơi.

