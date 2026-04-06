Truyền thông Mỹ: Mỹ, Iran đang "đua nước rút" trước hạn chót của ông Donald Trump

"Các bên liên quan đang thảo luận về các điều khoản cho thoả thuận ngừng bắn kéo dài 45 ngày tại Iran" – trang Axios dẫn 4 nguồn thạo tin từ Mỹ, Israel và bên trung gian khu vực hôm 6-4.

Nguồn tin nhấn mạnh mục tiêu của đề xuất này không chỉ dừng ở việc hạ nhiệt tình hình trước mắt. Việc đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ tạo khoảng thời gian cần thiết để các bên tiếp tục thương lượng về thoả thuận lâu dài.

Các bên liên quan đang cố gắng tiến tới thoả thuận chấm dứt xung đột tại Iran. Ảnh: AP

Các cuộc thảo luận hiện xoay quanh kế hoạch được tiến hành theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu các bên sẽ hướng tới lệnh ngừng bắn 45 ngày, trong thời gian đó tiếp tục đàm phán để tìm kiếm một giải pháp kết thúc hoàn toàn xung đột.

Giai đoạn thứ hai sẽ là thỏa thuận chính thức về việc chấm dứt xung đột. Nói cách khác, lệnh ngừng bắn 45 ngày chỉ được xem là bước đệm nhằm mở đường cho một thỏa thuận lớn hơn và bền vững hơn.

Axios cũng cho biết lệnh ngừng bắn này có thể được gia hạn nếu các cuộc thương lượng cần thêm thời gian.

Điều đó cho thấy các bên dường như đang tính tới khả năng tiến trình đàm phán có thể kéo dài, thay vì chốt một giải pháp cuối cùng ngay trong giai đoạn đầu.

"Thỏa thuận tiềm năng này có thể mở đường cho việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột tại Iran vốn bắt đầu từ ngày 28-2" - nguồn tin khẳng định.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh sức ép lên Iran vẫn rất lớn. Trước đó, Tổng thống Donald Trump nói với Wall Street Journal rằng hạn chót để Iran mở eo biển Hormuz là tối 7-4.

Cảnh báo được nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ, nếu Tehran không hành động trước thời điểm đó, họ có thể phải đối mặt với các đòn tấn công "mạnh chưa từng có" nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.