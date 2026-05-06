Chiến sự Trung Đông ngày 6-5: Pháp xác nhận tàu bị tấn công ở Hormuz, tuyên bố đáng lo từ Israel

Hôm 6-5, Công ty vận tải và hậu cần Pháp CMA CGM đã xác nhận tàu San Antonio mà họ quản lý đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công vào ngày 5-5, khi tàu này đang di chuyển qua eo biển Hormuz, theo Al Jazeera.

Vụ việc đã khiến một số thành viên thủy thủ đoàn bị thương, con tàu cũng bị hư hại. Những người bị thương đã được sơ tán và đang được chăm sóc y tế.

Tờ Le Monde cho biết thêm rằng con tàu này mang cờ Malta khi bị tấn công.

Nhiều tàu thương mại neo đậu trên vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz hôm 2-5 - Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra vào đúng ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng Dự án Tự do, là chiến dịch do Hải quân Mỹ thực hiện nhằm hướng dẫn các tàu thuyền bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ tàu San Antonio bị tấn công trước hay sau khi chiến dịch chính thức bị tạm dừng.

Cũng trong ngày 6-5, ông Mohsen Rezaei, Cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trên X.

Ông Rezaei cũng khẳng định lực lượng vũ trang của Iran đang sẵn sàng, đồng thời đe dọa: “Những gì chờ đợi lực lượng Mỹ sẽ không phải là Normandy hay Sicily - mà sẽ giống Tabas và Isfahan hơn. Đừng ảo tưởng”.

Normandy hay Sicily là những địa danh gắn liền với thành công của quân Đồng minh - do Mỹ dẫn đầu - trong Thế chiến II. Chưa rõ các địa danh Tabas và Isfahan được ông nhắc đến với dụng ý cụ thể nào, những hai địa danh này hiện lần lượt gắn liền với ngành khai thác than đá và công nghệ hạt nhân của Iran.

Trong ngày, thế giới vẫn đang trông chờ vào tiến triển mới trong tiến trình hòa đàm đang bị bế tắc giữa Mỹ và Iran, nhất là sau tuyên bố của ông Donald Trump về những "tiến triển" mới, còn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran thì đang công du Trung Quốc, quốc gia đã nhiều lần kêu gọi đôi bên ngừng bắn và để cho hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz được trở lại bình thường.

Trong khi đó, căng thẳng đang gia tăng ở Lebanon sau lệnh sơ tán gây lo ngại mà Israel vừa ban hành cho 12 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Lebanon.

Theo Al Jazeera, các khu vực bị ảnh hưởng là Kauthariya al-Siyad, al-Ghusiniyah, Mazraat al-Dawudiyah, Badayas, Rayhan, Zallaya, al-Bazuriyah, Haruf, Habush, Ansariyah, Qulawiyah và Dayr al-Zahrani.

Người dân được yêu cầu di chuyển ít nhất 1 km từ nhà đến những khu vực trống trải.

Quân đội Israel cho biết nguyên nhân là do Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, quân đội Israel còn tuyên bố lực lượng của họ đã tấn công 25 địa điểm "liên kết với Hezbollah" ở miền Nam Lebanon, tiêu diệt một số tay súng và nhắm mục tiêu vào những gì họ cho là cơ sở hạ tầng quân sự.

Thông báo từ Israel cho biết thêm máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công "một số tòa nhà" có các thành viên Hezbollah "đang hoạt động bên trong". Các mục tiêu bị tấn công bao gồm một kho vũ khí.

Quân đội Israel cũng báo cáo Hezbollah đã phóng tên lửa, máy bay không người lái mang chất nổ và sử dụng súng cối để bắn vào họ.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Israel và Lebanon vẫn đang trong giai đoạn ngừng bắn, theo một thỏa thuận do Washington làm trung gian.

Liên hợp quốc: "Khủng hoảng chưa từng có" ở vịnh Ba Tư Trong một bài phỏng vấn trên đài CNN, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), một cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, cho biết hiện có khoảng 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư kể từ khi eo biển Hormuz tắc nghẽn. "Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Chúng tôi chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống như vậy" - Giám đốc Bộ phận An toàn hàng hải IMO Damien Chevallier nói. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết hiện có đến 23.000 thủy thủ bị mắc kẹt, đồng thời giải thích về Dự án Tự do như một kế hoạch nhân đạo trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 5-5.



