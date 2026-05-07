Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 7-5: Iran nhắn gửi các tàu ở Hormuz, kêu gọi Mỹ cắt đứt với Israel

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố chính thức cho biết họ đang xem xét các đề xuất hòa bình của Mỹ.

Hôm 7-5, Tổ chức Cảng và hàng hải Iran (PMO) đã ban hành thông báo chính thức gửi các thuyền trưởng ở eo biển Hormuz, nội dung là nước này sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hàng hải công cộng, hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp y tế cho các tàu di chuyển trên tuyến đường thủy này và vùng biển lân cận.

Chiến sự Trung Đông ngày 7-5: Iran gửi thông điệp cho các tàu ở Hormuz, kêu gọi Mỹ cắt đứt với Israel - Ảnh 1.

Một tàu quân sự của Iran tại eo biển Hormuz, phía sau là một số tàu thương mại - Ảnh: MEHR

Theo hãng tin Mehr, thông điệp mới này đã được phát sóng qua radio hàng hải 3 lần mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp, mời các thuyền trưởng và chủ tàu gửi yêu cầu về vật tư, nhiên liệu, dịch vụ y tế hoặc các hạng mục sửa chữa được phép.

Theo thông báo, các tàu có thể liên hệ với dịch vụ điều phối giao thông hàng hải của cảng Iran gần nhất qua Kênh 16 hoặc liên lạc thông qua các đại lý địa phương.

Văn phòng Tổng thống Iran cho biết biện pháp này nằm trong phạm vi trách nhiệm chủ quyền của Iran về an toàn hàng hải và dịch vụ cảng tại một trong những hành lang vận chuyển chiến lược nhất thế giới.

Thông điệp mới của Iran được đưa ra trong bối cảnh có ít nhất hơn 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt ở khu vực gần eo biển Hormuz, kể từ khi tuyến đường thủy huyết mạch này bị tắc nghẽn do xung đột suốt gần 10 tuần qua.

Trước đó, phía Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng điều này đang gây nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo, trong bối cảnh một số thuyền trưởng cho hay họ không tiếp cận được nguồn tiếp tế đầy đủ.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei Nik đã ra tuyên bố kêu gọi Mỹ chấm dứt liên minh với Israel và thừa nhận chủ quyền của Iran, để "mở đường cho việc chấm dứt xung đột" - Tasnim đưa tin hôm 7-5.

Vị tướng này cũng cảnh báo nếu không làm như vậy, Mỹ sẽ không thể thoát khỏi "vũng lầy đang mắc kẹt".

Chiến sự Trung Đông ngày 7-5: Iran gửi thông điệp cho các tàu ở Hormuz, kêu gọi Mỹ cắt đứt với Israel - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei Nik

Bất chấp các tuyên bố cứng rắn từ các quan chức Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột vẫn đang được xem xét, phía Tehran chuyển phản hồi cho nước trung gian Pakistan sau khi "hoàn tất quan điểm".

Thông điệp trên được hãng tin ISNA của Iran đưa tin vào cùng ngày, theo đài Al Jazeera.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Iran tại Seoul hôm 7-5 tuyên bố: "Iran kiên quyết bác bỏ và phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc liên quan đến việc lực lượng vũ trang Iran can thiệp vào vụ việc gây hư hại cho tàu Hàn Quốc ở eo biển Hormuz."

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nguyên nhân vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu do Hàn Quốc vận hành chỉ có thể được xác định sau khi tàu được đưa vào cảng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc chính Iran đã bắn vào tàu này, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc tham gia vào chiến dịch hướng dẫn tàu thuyền đi qua Hormuz.

Israel ném bom thủ đô Lebanon

Trong khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì về cơ bản, tình hình Lebanon vẫn đang căng thẳng khi cả Israel và Lebanon đều không tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Theo Al Jazeera hôm 7-5, lực lượng Israel đang tiến hành các cuộc không kích hàng ngày sâu vào bên trong Lebanon, bao gồm việc ném bom thủ đô Beirut.

Về phía ngược lại, Hezbollah cho biết các thành viên của họ đã thực hiện 17 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel bên trong lãnh thổ Lebanon trong ngày hôm trước, đồng thời cáo buộc Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ tuyên bố bất ngờ; chủ tịch quốc hội Iran liên tục mỉa mai

Tổng thống Mỹ tuyên bố bất ngờ; chủ tịch quốc hội Iran liên tục mỉa mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-5 bất ngờ tuyên bố Iran đồng ý từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân trong cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất từ Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iran Seyyed Abbas Araghchi có cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh hôm 6-5.

Điểm nóng xung đột ngày 7-5: Iran đe dọa các căn cứ quân sự châu Âu

(NLĐO) - Trong lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn còn khó đoán định, Iran cảnh báo các căn cứ châu Âu hỗ trợ Mỹ có thể trở thành mục tiêu.

