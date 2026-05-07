Tổng thống Mỹ tuyên bố bất ngờ; chủ tịch quốc hội Iran liên tục mỉa mai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Mỹ tuyên bố bất ngờ; chủ tịch quốc hội Iran liên tục mỉa mai

Tường Như

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-5 bất ngờ tuyên bố Iran đồng ý từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân trong cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Donald Trump khẳng định Tehran "không thể có vũ khí hạt nhân và sẽ không có", đồng thời cho biết phía Iran đã chấp nhận điều này cùng một số điều khoản khác.

Theo các nguồn tin được đài CNN dẫn lại trước đó, Washington và Tehran đang thảo luận một lệnh tạm hoãn làm giàu uranium kéo dài hơn 10 năm. 

Một nội dung đáng chú ý khác là khả năng Iran phải chuyển lượng uranium làm giàu cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này.

Kế hoạch dài một trang đang được hai bên xem xét cũng đề cập việc chấm dứt các hành động thù địch và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày về những vấn đề then chốt như chương trình hạt nhân Iran, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran cũng như bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Mỹ tuyên bố Iran bỏ tham vọng hạt nhân giữa lúc phong tỏa nóng lên - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Ảnh: AP

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin về bản ghi nhớ thỏa thuận dài 1 trang kể trên.

Trong khi đó, tình hình thực địa tại vùng Vịnh vẫn diễn biến phức tạp. Theo trang theo dõi hàng hải TankerTrackers.com, nhiều tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt vẫn tiếp tục tiến vào khu vực trong ngày 6-5, bất chấp vòng phong tỏa hải quân do Washington thiết lập quanh các cảng Iran.

Trang này cho biết trong số đó có một tàu  thường vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Iran tới lực lượng Houthi ở Yemen và một tàu dầu cỡ lớn khác của Iran.

Giới lãnh đạo Iran tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn và công khai chế giễu các chiến dịch quân sự cũng như thông tin từ phía Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mới đây đăng tải thông điệp ngắn trên mạng xã hội X, mỉa mai các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Tehran.

Ông Ghalibaf gọi các chiến dịch này bằng những cái tên châm biếm như "Chiến dịch Trust Me Bro" (tạm dịch: Tin tôi đi, anh bạn) hay "Chiến dịch Fauxios" (chơi chữ từ "faux", tức "giả, nhái").

"Chiến dịch Trust Me Bro đã thất bại. Giờ thì quay lại bình thường với Chiến dịch Fauxios" – ông viết.

Tin liên quan

Nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle tiến đến eo biển Hormuz

Nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle tiến đến eo biển Hormuz

(NLĐO) - Pháp đưa nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle tới biển Đỏ nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh phòng thủ tại eo biển chiến lược Hormuz.

Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió: Tầm quan trọng vượt trội mang tên Gibraltar

Nhờ nằm gần các khu vực trọng yếu tại Bắc Phi và Trung Đông, eo biển Gibraltar trở thành trung tâm chiến lược trong sứ mệnh của các lực lượng đặc nhiệm

Điểm nóng xung đột ngày 7-5: Iran đe dọa các căn cứ quân sự châu Âu

(NLĐO) - Trong lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn còn khó đoán định, Iran cảnh báo các căn cứ châu Âu hỗ trợ Mỹ có thể trở thành mục tiêu.

Mỹ Donald Trump Vũ khí hạt nhân Iran eo biển Hormuz Mohammad Bagher Ghalibaf
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo