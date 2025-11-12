HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chiều 12-11, giá vàng giảm trở lại, Ngân hàng Nhà nước có động thái mới về nhập khẩu vàng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, có 8 ngân hàng đủ điều kiện vốn điều lệ để được cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng, thay thế cho Thông tư 38/2012/TT-NHNN.

Theo dự thảo thông tư, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ nâng trạng thái vàng cuối ngày của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất, xuất nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu lên 5% so với vốn tự có.

TIN LIÊN QUAN

Với các tổ chức tín dụng chỉ được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, trạng thái vàng không được vượt quá 2%. Đặc biệt, tổ chức tín dụng không được để trạng thái vàng âm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc nâng trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng lên mức 5% so với vốn tự có để chuẩn bị cho việc các tổ chức tín dụng tham gia sản xuất, xuất nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu và mua - bán vàng nguyên liệu.

Giá vàng giảm , ngân hàng Nhà nước điều chỉnh quy định nhập khẩu vàng mới - Ảnh 2.

Vietcombank là 1 trong 8 ngân hàng đáp ứng đủ quy định về vốn điều lệ để được cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

Hiện nay có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ quy định để tham gia các lĩnh vực trên, gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB bank, VPBank và ACB.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nếu giả định cả 8 ngân hàng đủ điều kiện được cấp phép sản xuất, xuất nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu, thì lượng vàng cung ứng ra thị trường sẽ rất đáng kể. Dựa trên số liệu vốn tự có đến cuối tháng 9-2025, cùng tỉ giá Vietcombank ở mức 26.135 đồng/USD và giá vàng thế giới ngày 6-11 là 3.982 USD/ounce, ước tính 5% vốn tự có của các ngân hàng này tương đương khoảng 2,56 tỉ USD, tương ứng khoảng 20 tấn vàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết việc giới hạn trạng thái vàng ở mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép hoạt động trong lĩnh vực vàng sẽ giúp thị trường có thêm nguồn cung lớn, qua đó thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Quy mô trạng thái vàng như vậy được đánh giá là không quá lớn so với năng lực tài chính và mức vốn tự có của các ngân hàng đủ điều kiện.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh rằng việc cho phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu còn phụ thuộc vào hạn mức được Ngân hàng Nhà nước xét duyệt cho từng ngân hàng thương mại cụ thể. Việc cấp phép sẽ được cân nhắc dựa trên năng lực quản trị rủi ro, quy mô vốn và nhu cầu ổn định thị trường vàng trong từng giai đoạn.

Liên quan tới giá vàng, chiều 12-11, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng hạ nhiệt 500.000 đồng mỗi lượng về 146,8 triệu đồng/lượng mua vào, 149,3 triệu đồng/lượng bán ra.

ngân hàng ngân hàng nhà nước giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng SJC Quản lý thị trường vàng
