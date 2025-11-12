HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 12-11: Đảo chiều lao xuống

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay bị bán chốt lời sau khi tăng lên đỉnh cao nhất trong ba tuần qua

Giá vàng hôm nay 12-11: Đảo chiều lao xuống - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới bị bán chốt lời

Lúc 6 giờ ngày 12-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay xuống còn 4.127 USD/ounce, giảm 23 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.150 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm gần 9 USD xuống còn 4.113 USD/ounce.

Sau khi chạm đỉnh cao nhất trong ba tuần, giá vàng thế giới đảo chiều lao xuống do làn sóng chốt lời ồ ạt từ giới đầu cơ ngắn hạn, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ dần hé lộ, sau khi các nhà lập pháp Mỹ được cho là đã đạt thỏa thuận để kết thúc việc đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử (35 ngày).

Chính phủ hoạt động trở lại sẽ mở đường cho hàng loạt dữ liệu kinh tế bị trì hoãn – bao gồm báo cáo việc làm, lạm phát và GDP – được công bố trong vài ngày tới.

Giới phân tích nhận định dữ liệu sắp tới nhiều khả năng phản ánh triển vọng kinh tế xấu đi, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng, do ảnh hưởng kéo dài từ việc chính phủ đóng cửa và bất ổn thương mại. Điều này có thể tác động  lớn khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12, ảnh hưởng nhất định đến xu hướng giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 12-11: Đảo chiều lao xuống - Ảnh 2.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn Kinh tế Mỹ giá vàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
