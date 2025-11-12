HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 12-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cao chót vót

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng trong nước sáng nay duy trì mốc cao do ảnh hưởng từ giá thế giới, vàng miếng SJC chạm 152 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 3 tuần qua.

Sáng 12-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào quanh 150 triệu đồng/lượng, bán ra 152 triệu đồng/lượng, duy trì mốc cao so với hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng SJC mua vào 150,5 triệu đồng/lượng, bán ra 152 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng miếng SJC mua vào ở mức thấp hơn – 149 triệu đồng/lượng, chiều bán ra bằng với các doanh nghiệp khác.

Cùng duy trì ở mức cao, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước đang ở mức cao nhất trong 3 tuần sau khi tăng hàng triệu đồng chỉ trong 2 ngày qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cũng duy trì quanh vùng 4.135 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD/ounce so với đầu ngày. Chỉ trong 3 ngày qua, kim loại quý trên sàn quốc tế bất ngờ nhảy vọt khi tăng tới khoảng 130 USD/ounce, leo lên mốc cao nhất 3 tuần.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn cao ngất ngưởng , ảnh hưởng từ giá thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng miếng đang ở mức cao nhất trong 3 tuần qua

Giá vàng thế giới đi ngược dự đoán của giới phân tích. Bởi cuối tuần trước, sau khi đóng cửa quanh vùng 4.000 USD/ounce, một số ý kiến cho rằng giá vàng có thể thủng mốc tâm lý này, lùi sâu về vùng 3.900 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng đã "quay xe" tăng mạnh trở lại, vượt mốc 4.100 USD/ounce.

Theo giới phân tích, bất chấp thông tin Chính phủ Mỹ tái hoạt động trở lại, vàng vẫn tăng tiếp. Ông Carsten Fritsch, Chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, trả lời trên Kitco: "Kinh tế Mỹ dự kiến sẽ suy thoái đáng kể khi dữ liệu được công bố trở lại, có thể dẫn đến việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất mạnh hơn nữa. Commerzbank vẫn kỳ vọng FED sẽ giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến hiện tại, điều này sẽ hỗ trợ thêm cho giá vàng đến năm 2026. Dự báo giá vàng sẽ đạt 4.200 USD/ounce trong năm tới" – ông Carsten Fritsch nêu.

Commerzbank không phải là ngân hàng duy nhất có triển vọng lạc quan trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang diễn ra và hoạt động kinh tế yếu kém ở Mỹ. Mới đây, các nhà phân tích tại Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cũng dự đoán giá vàng sẽ đạt 4.200 USD/ounce vào năm 2026.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 131,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn cao ngất ngưởng , ảnh hưởng từ giá thế giới - Ảnh 3.


giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng SJC
