Chiều 17-4, lộ diện nhiều người trúng xổ số miền Nam

Chiều 17-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm nhiều khách hàng ở TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long trúng thưởng vé của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và An Giang.

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 17-4, giải độc đắc (dãy số 865023) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Vĩnh Long cũng "ở lại" tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phan Hằng ở xã Mỹ Chánh Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 771757) của vé số Trà Vinh chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Tuy nhiên, giải tư của vé số Trà Vinh đã tìm ra người trúng thưởng cũng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 16-4, giải độc đắc (dãy số 951018) được các đại lý xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé An Giang là đại lý vé số Sang Sang và Đức Thịnh ở TP Cần Thơ. 12 vé An Giang trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé Vĩnh Long và vé số Trà Vinh cùng trúng tại tỉnh Tây Ninh.