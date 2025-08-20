HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Chiều 21-8, talkshow - tư vấn: "Điểm chuẩn, cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển"

Nhóm phóng viên

Vào lúc 14 giờ ngày 21-8, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow - tư vấn trực tuyến: "Điểm chuẩn, cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển"

Chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2025 với sự tham gia của đại diện các trường ĐH: TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP HCM cùng đại diện Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM),  Trường ĐH Tài Chính - Marketing; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. 

Chương trình sẽ nhìn nhận điểm chuẩn các trường vừa công bố; tư vấn thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển; những trường sẽ xét tuyển bổ sung và chọn ngành, chọn trường ở nguyện vọng bổ sung thế nào cho phù hợp...

Chiều 21-8, talkshow - tư vấn: "Điểm chuẩn, cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển" - Ảnh 1.

Đại diện các trường sẽ trả lời tư vấn trực tuyến tại Báo Người Lao

Chương trình được tường thuật trực tuyến tại nld.com.vn và phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Người Lao Động. Bạn đọc có câu hỏi có thể điền vào ô phía dưới để các chuyên gia giải đáp. 

Talkshow - tư vấn: Chọn cao đẳng để khởi nghiệp sớm

Talkshow - tư vấn: Chọn cao đẳng để khởi nghiệp sớm

(NLĐO) - Vào lúc 9 giờ ngày 14-8, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình talkshow - tư vấn trực tuyến với chủ đề "Chọn cao đẳng, nhiều lợi thế để thành công"

Talkshow "Kiểm định chất lượng ĐH: Thực chất hay hình thức?"

Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Kiểm định chất lượng ĐH: Thực chất hay hình thức?", quy tụ nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực giáo dục ĐH.

Talkshow "Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 tại TP HCM"

Chiều 6-5, tại Hội trường Báo Người Lao Động diễn ra Chương trình Talkshow tư vấn: Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 tại TP HCM

