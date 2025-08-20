Chiều 21-8, talkshow - tư vấn: "Điểm chuẩn, cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển"

Chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2025 với sự tham gia của đại diện các trường ĐH: TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP HCM cùng đại diện Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM), Trường ĐH Tài Chính - Marketing; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Chương trình sẽ nhìn nhận điểm chuẩn các trường vừa công bố; tư vấn thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển; những trường sẽ xét tuyển bổ sung và chọn ngành, chọn trường ở nguyện vọng bổ sung thế nào cho phù hợp...



Đại diện các trường sẽ trả lời tư vấn trực tuyến tại Báo Người Lao

Chương trình được tường thuật trực tuyến tại nld.com.vn và phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Người Lao Động. Bạn đọc có câu hỏi có thể điền vào ô phía dưới để các chuyên gia giải đáp.