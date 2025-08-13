HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giáo dục

Sáng 14-8 diễn ra talkshow “Chọn cao đẳng, nhiều lợi thế để thành công”

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Vào lúc 9 giờ ngày 14-8, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình talkshow - tư vấn trực tuyến với chủ đề "Chọn cao đẳng, nhiều lợi thế để thành công"

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp khi các trường cao đẳng trên cả nước quay trở lại hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chọn cao đẳng, nhiều lợi thế để thành công - Ảnh 2.

Với chương trình đào tạo ngắn, học phí tiết kiệm, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng có nhiều lợi thế để thành công

Mặc dù gia nhập "đường đua" muộn, nhưng các trường cao đẳng hứa hẹn mang lại nhiều lợi thế cho thí sinh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang "khát" nguồn nhân lực có tay nghề cao.

Để làm rõ hơn những ưu điểm này cũng như thông tin về những điểm mới, quan trọng của tuyển sinh bậc cao đẳng, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức talkshow – Tư vấn trực tuyến với chủ đề "Chọn cao đẳng, nhiều lợi thế để thành công" vào 9 giờ ngày 14-8. 

Chương trình có sự tham gia tư vấn của các chuyên gia: 

- TS Lê Sĩ Hải, Hiệu trưởng Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn; 

- Cô Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn; 

- Thầy Nguyễn Hữu Thọ - Giám đốc Trung tâm Tư Vấn - Tuyển Sinh, Trường CĐ Kỹ thuật Du Lịch Sài Gòn; 

- Cô Nguyễn Ngọc Chiêu Anh - Trưởng Phòng Truyền thông - Tuyển sinh Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn;  

Chương trình được tổ chức với sự đồng hành của các trường CĐ, được tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động điện tử, phát sóng trực tiếp (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội của Báo. 

Mời bạn đọc đón theo dõi và đặt câu hỏi ở ô phía dưới để các khách mời trả lời trực tiếp tại chương trình. 

Tin liên quan

Bắt đầu chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" giai đoạn 2

Bắt đầu chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" giai đoạn 2

14 giờ ngày 10-7, chương trình tư vấn trực tuyến: "Đăng ký xét tuyển đại học" sẽ bắt đầu giai đoạn 2 của chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2025.

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe những năm gần đây thay đổi ra sao?

(NLĐO) - Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe luôn ở mức cao, đặc biệt là y khoa và răng - hàm - mặt, trung bình phải đạt 9 điểm/1 môn mới có khả năng đậu ĐH.

Ngành hàng không "khát" nhân lực dù lương thực tập từ 20- 25 triệu đồng/tháng

(NLĐO) - Mặc dù nhu cầu nhân lực ngành hàng không khu vực phía Nam rất lớn nhưng hiện không nhiều trường ĐH, CĐ đào tạo ngành này.

