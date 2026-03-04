Chiều 4-3, tìm ra nhiều khách hàng trúng thưởng xổ số miền Nam

Chiều 4-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng may mắn trúng hàng loạt vé của 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 3-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 3-3, giải độc đắc (dãy số 263815) được xác định trúng tại tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau.

Vé số Bạc Liêu trúng an ủi tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Lâm Chứ

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. 14 vé trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng an ủi 22 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Hiểu ở phường Cái Khế và đại lý vé số Lâm Chứ ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 339932) của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại phường Dĩ An, TPHCM. Tuy nhiên, đến chiều 4-3, khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Giải an ủi và giải khuyến khích của vé số Vũng Tàu được xác định cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng tổng cộng 52 vé là đại lý vé số A Đẩu và đại lý vé số Nhã Linh ở TPHCM.

Hàng loạt vé Vũng Tàu trúng an ủi và khuyến khích tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Nhã Linh

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 4-3 sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai. Đây cũng là kỳ mở thưởng vé số xuân cuối cùng của 3 đài này trong năm 2026.