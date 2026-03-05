Chiều 5-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 5-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc của 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 4-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 4-3, giải độc đắc (dãy số 972486) được xác định trúng tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến chiều 5-3, khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 8 vé Đồng Nai đã đến đại lý vé số Cẩm Huyền ở xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 8 vé Đồng Nai trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 064235) của vé số Cần Thơ được các đại lý xác định trúng ở tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng độc đắc 32 tỉ đồng vé số Cần Thơ là một đại lý vé số ở Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 5-3, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc ((dãy số 977098) 3 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Tâm ở phường Minh Phụng, TPHCM. 13 vé Sóc Trăng trúng độc đắc còn lại đến chiều 5-3 vẫn chưa lộ diện khách hàng đổi thưởng.

8 vé Đồng Nai trúng độc đắc được đổi tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Cẩm Huyền

Như vậy, giải độc đắc của 3 đài mở thưởng chiều 4-3 đã tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đồng Nai "ở lại" tỉnh Đồng Nai; còn giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại TP Cần Thơ. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh Tây Ninh.