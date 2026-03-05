HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc đang gây bất ngờ tại TPHCM

Thu Tâm

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 5-3 sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 5-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tỏ ra bất ngờ khi 2 giải độc đắc đều được xác định trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam 2026: 2 Giải độc đắc gây bất ngờ tại TPHCM - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 4-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 4-3, giải độc đắc (dãy số 977098) được xác định trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam 2026: 2 Giải độc đắc gây bất ngờ tại TPHCM - Ảnh 2.

3 vé Sóc Trăng đầu tiên trúng độc đắc tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Tâm

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 3 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Tâm ở phường Minh Phụng, TPHCM. 13 vé Sóc Trăng trúng độc đắc còn lại đến sáng 5-3 vẫn chưa lộ diện khách hàng đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 972486) của vé số Đồng Nai cũng được các đại lý xác định trúng ở TPHCM.

Tuy nhiên, đến sáng 5-3, khách hàng trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng của vé số Đồng Nai vẫn chưa lộ diện.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Đồng Nai đã được đổi thưởng tại đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú, TPHCM.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đồng Nai "ở lại" tỉnh Đồng Nai; còn giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại TP Cần Thơ.

Xổ số miền Nam 2026: 2 Giải độc đắc gây bất ngờ tại TPHCM - Ảnh 4.

Xổ số miền Nam ngày 5-3 sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Phát Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 5-3 sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Đây cũng là kỳ mở thưởng vé số xuân cuối cùng của 3 đài này trong năm 2026.

xổ số TP HCM xổ số miền nam xổ số hôm nay
