Kinh tế

Chiều 6-3, lộ diện thêm nhiều người trúng lớn xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 6-3 sẽ tiếp tục mở thưởng vé xuân của 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

Chiều 6-3, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng thưởng lớn.

Nhiều người trúng lớn xổ số miền Nam ngày 6 - 3 , khám phá cơ hội thắng thưởng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Tây Ninh, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 5-3, giải độc đắc (dãy số 209734) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Đến chiều 6-3, những khách hàng trúng giải độc 5 vé và trúng giải an ủi 34 vé Tây Ninh đã đến đại lý vé số Hải Diệu II ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai để đổi thưởng.

Nhiều người trúng lớn xổ số miền Nam ngày 6 - 3 , khám phá cơ hội thắng thưởng - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu II

"Khách hàng đến Bình Phước chơi rồi mua trúng vé Tây Ninh. Giao dịch thành công tại Agribank Bình Dương" – chị Huệ, chủ đại lý vé số Hải Diệu II, chia sẻ trên trang Facebook của đại lý mình.

Hiện, còn 11 vé Tây Ninh trúng độc đắc nhưng chưa xuất hiện khách hàng đến đổi thưởng nên đại lý vé số Hải Diệu II đã đăng thông báo: "Khách còn vé đừng ngại, cứ alô em đổi xuyên đêm".

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 576705) và giải an ủi của vé số An Giang được xác định trúng nguyên cây (160 tờ) tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, đến chiều 6-3, chỉ mới có những khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 3 vé An Giang và trúng giải an ủi 23 vé đã liên hệ với đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) và đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) để đổi thưởng. Hiện, còn 13 vé An Giang trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang và vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 728003) và giải an ủi của vé số Bình Thuận được các đại lý xác định trúng ở tỉnh Lâm Đồng.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 5 vé và trúng giải an ủi 2 vé Bình Thuận là đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. 11 vé Bình Thuận trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" khách hàng may mắn.

Nhiều người trúng lớn xổ số miền Nam ngày 6 - 3 , khám phá cơ hội thắng thưởng - Ảnh 4.

Xổ số miền Nam ngày 6-3 mở thưởng vé xuân của 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Ảnh: ĐLVS Phát Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 6-3 sẽ tiếp tục mở thưởng vé xuân của 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Đây cũng là kỳ mở thưởng vé xuân cuối cùng của 3 đài này trong năm 2026.

Tin liên quan

Sáng 6-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam

Sáng 6-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam sáng 6-3 đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc của vé số thuộc 2 đài là Bình Thuận và An Giang.

Bộ Tài chính đồng ý tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số miền Nam lên 160 tỉ đồng/kỳ

(NLĐO) - Bộ Tài chính đồng ý tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lên mức tối đa là 160 tỉ đồng/kỳ

Chiều 5-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 5-3 đã tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng giải độc đắc của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

xổ số tỉnh đồng nai tỉnh Lâm Đồng xổ số miền nam tỉnh cà mau tỉnh an giang
