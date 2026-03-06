Xổ số miền Nam tăng thêm 2 triệu vé/kỳ: Đại lý và công ty nói gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam tăng thêm 2 triệu vé/kỳ: Đại lý và công ty nói gì?

Thu Tâm

(NLĐO) – Từ 1- 4, hạn mức doanh số phát hành của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tăng từ 140 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng/kỳ

Ngày 6-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi Bộ Tài chính có văn bản đồng ý tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lên mức tối đa là 160 tỉ đồng/công ty/ngày mở thưởng (tức tăng thêm 2 triệu vé/kỳ), trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số và khách hàng bán tán rất rôm rả.

- Ảnh 1.

Từ 1-4, các công ty xổ số miền Nam sẽ chính thức tăng hạn mức phát hành lên 160 tỉ đồng/kỳ. Ảnh: Hải Đường

Trong đó, nhiều đại lý và khách tỏ ra vui mừng khi từ ngày 1-4, mỗi lốc vé số sẽ chính thức tăng từ 14 vé lên 16 vé và giải độc đắc cũng sẽ tăng từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng như đợt vé xuân Bính Ngọ 2026 vừa qua.

Tuy nhiên, cũng có đại lý tỏ ra e dè rằng những tháng mưa bão thì tỉ lệ người bán lẻ trả vé sẽ tăng lên.

"Vé tăng, đến tháng mưa mới biết anh chị đại lý cấp 2 nào trụ nổi thành công" – một đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook của đại lý mình.

Phía dưới dòng chia sẻ nêu trên, nhiều đại lý vé số để lại các bình luận như: "Không có vé mà bán anh ơi. Kiếm sỉ khó hơn lên trời"; "Vào mùa mưa, đặc biệt là mưa dầm thì đại lý cấp 2 lãnh đủ"; "Yên tâm đi bạn ơi. Bây giờ chỉ có vé số là chạy không đủ bán".

Chủ đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long thì cho rằng vào tháng 4 và những tháng mùa nắng thì việc tăng doanh số phát hành sẽ ổn, nhưng đến tháng 7 âm lịch thì bán… hơi đuối. "Năm nào vào thời điểm đó cũng ế" – chủ đại lý vé số này chia sẻ.

Trong khi đó, theo một giám đốc của công ty xổ số kiến thiết ở miền Tây, việc tăng doanh số phát hành là phù hợp với nhu cầu tiêu thụ vé số trên thị trường hiện nay.

Nói về việc những tháng mưa dầm thì có ảnh hưởng đến doanh số phát hành vé số của công ty hay không, vị giám đốc này cho biết từ năm 2024 đến nay, tỉ lệ phát hành vé số của công ty đạt trên 99% nên việc trời mưa dầm cũng không ảnh hưởng nhiều.

"Nếu phát hành ngay ngày mưa thì số lượng vé trả về cũng chỉ vài trăm tờ nên không ảnh hưởng nhiều" – giám đốc này thông tin.

Tin liên quan

Sáng 6-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam

Sáng 6-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam sáng 6-3 đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc của vé số thuộc 2 đài là Bình Thuận và An Giang.

Chiều 5-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 5-3 đã tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng giải độc đắc của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc đang gây bất ngờ tại TPHCM

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 5-3 sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số Bộ Tài chính xổ số miền nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo