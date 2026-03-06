Xổ số miền Nam tăng thêm 2 triệu vé/kỳ: Đại lý và công ty nói gì?

Ngày 6-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi Bộ Tài chính có văn bản đồng ý tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lên mức tối đa là 160 tỉ đồng/công ty/ngày mở thưởng (tức tăng thêm 2 triệu vé/kỳ), trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số và khách hàng bán tán rất rôm rả.

Từ 1-4, các công ty xổ số miền Nam sẽ chính thức tăng hạn mức phát hành lên 160 tỉ đồng/kỳ. Ảnh: Hải Đường

Trong đó, nhiều đại lý và khách tỏ ra vui mừng khi từ ngày 1-4, mỗi lốc vé số sẽ chính thức tăng từ 14 vé lên 16 vé và giải độc đắc cũng sẽ tăng từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng như đợt vé xuân Bính Ngọ 2026 vừa qua.

Tuy nhiên, cũng có đại lý tỏ ra e dè rằng những tháng mưa bão thì tỉ lệ người bán lẻ trả vé sẽ tăng lên.

"Vé tăng, đến tháng mưa mới biết anh chị đại lý cấp 2 nào trụ nổi thành công" – một đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook của đại lý mình.

Phía dưới dòng chia sẻ nêu trên, nhiều đại lý vé số để lại các bình luận như: "Không có vé mà bán anh ơi. Kiếm sỉ khó hơn lên trời"; "Vào mùa mưa, đặc biệt là mưa dầm thì đại lý cấp 2 lãnh đủ"; "Yên tâm đi bạn ơi. Bây giờ chỉ có vé số là chạy không đủ bán".

Chủ đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long thì cho rằng vào tháng 4 và những tháng mùa nắng thì việc tăng doanh số phát hành sẽ ổn, nhưng đến tháng 7 âm lịch thì bán… hơi đuối. "Năm nào vào thời điểm đó cũng ế" – chủ đại lý vé số này chia sẻ.

Trong khi đó, theo một giám đốc của công ty xổ số kiến thiết ở miền Tây, việc tăng doanh số phát hành là phù hợp với nhu cầu tiêu thụ vé số trên thị trường hiện nay.

Nói về việc những tháng mưa dầm thì có ảnh hưởng đến doanh số phát hành vé số của công ty hay không, vị giám đốc này cho biết từ năm 2024 đến nay, tỉ lệ phát hành vé số của công ty đạt trên 99% nên việc trời mưa dầm cũng không ảnh hưởng nhiều.

"Nếu phát hành ngay ngày mưa thì số lượng vé trả về cũng chỉ vài trăm tờ nên không ảnh hưởng nhiều" – giám đốc này thông tin.