Kinh tế

Chiều 7-3, thêm nhiều khách hàng ở TPHCM trúng thưởng xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 7-3 ghi nhận thêm nhiều khách hàng ở TPHCM trúng thưởng lớn vé số Bình Dương và vé số Tây Ninh

Chiều 7-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng ở TPHCM trúng giải độc đắc, giải an ủi và giải nhất vé số Bình Dương và vé số Tây Ninh.

Khách hàng TPHCM trúng thưởng xổ số miền Nam ngày 7 - 3 - Ảnh 1.

Thêm nhiều khách hàng ở TPHCM trúng độc đắc và an ủi vé số Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Thúy Hòa

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 6-3, giải độc đắc (dãy số 871999) và giải an ủi được xác định trúng tại TPHCM.

Đến chiều 7-3, nhiều khách hàng đã đến đại lý vé số Thúy Hòa ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM đổi thưởng 3 vé trúng giải độc đắc và 43 vé trúng giải an ủi.

Sáng cùng ngày, những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé và trúng giải an ủi 29 vé Bình Dương đã đến đại lý vé số Kiều Linh ở phường Thủ Dầu Một để đổi thưởng.

Như vậy, hiện còn 11 vé Bình Dương trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Đối với vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 5-3, đại lý vé số Thúy Hòa cũng vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải nhất 16 vé.

Khách hàng TPHCM trúng thưởng xổ số miền Nam ngày 7 - 3 - Ảnh 2.

Giải nhất của vé số Tây Ninh cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thúy Hòa

Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 209734) và giải an ủi của vé số Tây Ninh được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hải Diệu II ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Tin liên quan

Sáng 7-3, lộ diện nhiều người trúng thưởng lớn xổ số miền Nam

Sáng 7-3, lộ diện nhiều người trúng thưởng lớn xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 7-3 sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé xuân của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

Xổ số miền Nam tăng thêm 2 triệu vé/kỳ: Đại lý và công ty nói gì?

(NLĐO) – Từ 1- 4, hạn mức doanh số phát hành của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tăng từ 140 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng/kỳ

Sáng 6-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam sáng 6-3 đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc của vé số thuộc 2 đài là Bình Thuận và An Giang.

