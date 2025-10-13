HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngân 98 nhiều lần khẳng định “sản phẩm đều được kiểm nghiệm rõ ràng”

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Ngân 98 được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Ngày 13-10, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, bắt giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên).

TP HCM và Bộ Y tế từng vào cuộc xác minh

Trước đó, hồi đầu tháng 6-2025, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo (X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus).

TIN LIÊN QUAN

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định các công ty phân phối như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 đã tạm ngưng hoạt động, không còn hiện diện tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc được.

Do đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM chưa thể xác minh rõ các sản phẩm của các đơn vị trên có còn đang lưu hành trên thị trường hay không.

Ngay sau đó, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), các chi cục quản lý thị trường địa phương, các sở y tế, sở an toàn thực phẩm, ban quản lý an toàn thực phẩm và các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường. Đồng thời xử lý vi phạm (nếu có) đối với các sản phẩm trên theo đúng quy định.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng khuyến cáo người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm có tên X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus (sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla, địa chỉ: Khu công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội) trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh các sản phẩm trên nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

- Ảnh 3.

Ngân 98 và các sản phẩm giảm cân do cô này kinh doanh

Ngân 98 từng khẳng định "làm đúng quy định"

Liên quan đến những sản phẩm giảm cân này, Ngân 98 nhiều lần khẳng định những sản phẩm do cô làm hình ảnh đại diện đều được kiểm nghiệm rõ ràng, bảo đảm chất lượng cho người tiêu dùng và chính cô cũng đã đi kiểm nghiệm chéo.

Cô cho rằng những việc vu khống, xúc phạm danh dự uy tín và các sản phẩm do cô đang đứng ra làm hình ảnh có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh và cô đã gửi đơn cho cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

TIN LIÊN QUAN

"Viên thảo mộc X7 Plus, viên thảo mộc Super Detox X3, viên thảo mộc X1000 là các sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định" - Ngân 98 nói trong video.

Trước thông tin các sản phẩm do cô đang bán được cho có chứa chất cấm, Ngân 98 khẳng định là sai sự thật.

Thời điểm đó, không ít ý kiến thắc mắc, nếu sản phẩm thực sự bảo đảm theo đúng quy định, vậy Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU - đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm, vì sao lại đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh?

Ngày 22-5-2025, viết trên fanpage 2,2 triệu người theo dõi, DJ Ngân 98 cho biết đã làm việc tại Sở An toàn Thực phẩm TP HCM.

Trong bài đăng, Ngân 98 còn đính kèm hình ảnh đang đứng trước Sở này và cầm trên tay 3 sản phẩm giảm cân, cùng nội dung: "Mọi việc sẽ được sáng tỏ, Ngân sẽ cập nhật bằng 1 video mọi người đón xem nhé".

Bài đăng đó của Ngân 98 nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ trước cách làm của cô trong việc chứng minh chất lượng sản phẩm.

Ngân 98 là ai?

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân - một DJ và là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngân gây chú ý với phong cách gợi cảm, phát ngôn gây tranh cãi và mối tình khá ồn ào với ca - nhạc sĩ Lương Bằng Quang.

Cô cũng thường xuyên livestream bán hàng, trong đó có các dòng sản phẩm giảm cân. Ngoài ra, Ngân 98 cũng thường quay các clip về ăn uống thoải mái nhưng vẫn có thân hình nóng bỏng, eo thon để tự quảng cáo cho các sản phẩm giảm cân của mình.


