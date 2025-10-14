Trước khi bị bắt, Ngân 98 từng bán những sản phẩm giảm cân nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Trước khi bị bắt, Ngân 98 từng bán những sản phẩm giảm cân nào?

N.Dung

(NLĐO) - Những sản phẩm giảm cân của Ngân 98 từng bị Bộ Y tế cảnh báo tiếp tục gây chú ý khi cô gái này bị khởi tố và tạm giam.

Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98") - người điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZUBU và Hộ kinh doanh ZUBU Shop - về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 từng bán những sản phẩm giảm cân nào? - Ảnh 1.

Ngân 89 cùng các sản phẩm khi bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, Ngân lập công ty và hộ kinh doanh đứng tên người thân để hợp thức hóa hoạt động nhưng trực tiếp điều hành, quản lý và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm này đều được cấp phép lưu hành.

Tuy nhiên, Ngân lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ sản phẩm không phép mang tên "viên rau củ Collagen". Sản phẩm này không có hồ sơ công bố, nhưng vẫn được đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000 và quảng cáo tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Các sản phẩm được bán trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng/bộ, doanh thu ước tính hàng trăm tỉ đồng. Giám định cho thấy đây là hàng giả, một số mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây hại tim mạch và tăng nguy cơ ung thư.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 từng bán những sản phẩm giảm cân nào? - Ảnh 2.

Sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo từng được bán nhiều trên mạng

Thời gian qua, Ngân 98 bán nhiều giảm cân trên nền tảng mạng xã hội như Super Detox X3, X7 Plus, X1000... Những sản phẩm này giá đắt đỏ nhưng lại chứa chất cấm nguy hiểm cho người dùng.

Khách hàng được tư vấn mua "liệu trình giảm cân" với cam kết giảm từ 4-15 kg, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói "viên rau củ Collagen", giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Tháng 5-2025, trước loạt nghi vấn về việc chứa chất cấm trong các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, Bộ Y tế đã yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm và kiểm tra quy trình sản xuất các sản phẩm này.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 từng bán những sản phẩm giảm cân nào? - Ảnh 3.

Các sản phẩm giảm cân từng được Ngân 98 quảng cáo. Ảnh: Internet

Sau đó, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã kiểm tra các sản phẩm của Ngân 98. Tuy nhiên, khi tới văn phòng cũ của Công ty ZUBU tại quận Gò Vấp, cơ quan chức năng không thể lấy mẫu vì nơi này đã đóng cửa, không còn hiện diện thực tế tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc được.

Ngay sau khi nhận báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị các đơn vị liên quan, gồm Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các Chi cục Quản lý thị trường địa phương, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm... kiểm tra, rà soát và lấy mẫu các sản phẩm X1000, Super Detox X3 và X7 Plus.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong số các sản phẩm nêu trên, chỉ duy nhất X7 Plus được tiếp nhận bản công bố sản phẩm tại Cục, với mã số 5297/2021/ĐKSP cấp ngày 14-6-2021. Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ZUBU (địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP HCM) công bố và chịu trách nhiệm, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp bất kỳ giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào cho các sản phẩm kể trên.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 từng bán những sản phẩm giảm cân nào? - Ảnh 4.

Các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo trước khi bị bắt

Tuy nhiên qua rà soát trên môi trường mạng, Bộ Y tế phát hiện trên một số website vẫn đang kinh doanh sản phẩm này và quảng cáo sai quy định. Quảng cáo sản phẩm gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, quảng cáo sai với giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, quảng cáo sản phẩm như thuốc chữa bệnh.

Cục An toàn thực phẩm đã khuyến cáo người tiêu dùng tạm ngừng mua và sử dụng các sản phẩm này để bảo vệ sức khỏe.

Ngân 98 (DJ Ngân 98) là một trong những gương mặt có lượng theo dõi lớn, thường xuyên livestream và đăng bài giới thiệu sản phẩm với ngôn từ hấp dẫn, thậm chí cam kết hiệu quả chỉ sau vài ngày sử dụng.

Các sản phẩm của Ngân 98 được rao bán với giá đắt đỏ, kèm quảng cáo "thách thức mọi cơ địa", "không cần ăn kiêng hay tập luyện".

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt Ngân 98

Công an TP HCM bắt Ngân 98

(NLĐO) - Công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) do có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng, Ngân 98, Ngân Collagen, bị nhắc tên

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra, xử lý quảng cáo vi phạm của Ngân 98, Ngân Collagen, Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng, trên mạng xã hội.

Công ty phân phối giảm cân do Ngân 98 quảng cáo biến mất

(NLĐO) - Nhiều sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo bị yêu cầu kiểm tra sau khi đơn vị phân phối biến mất khỏi địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc.

khởi tố vụ án Bộ Y tế giảm cân Ngân 98 buôn bán hàng giả hàng giả sàn thương mại điện tử bắt Ngân 98
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo