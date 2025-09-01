HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tại chiêu đãi nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Tối 1-9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2 - 9 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Dự buổi chiêu đãi có: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo tỉnh, thành phố.

Cùng dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu, anh hùng lao động, đại diện các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, trí thức, nhà khoa học, đại diện văn nghệ sĩ, thanh niên, doanh nghiệp và kiều bào tiêu biểu.

Về phía đại biểu quốc tế có: Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do Ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc do ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu nhà nước Belarus do ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu; đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Yakushev dẫn đầu; đại diện các chính đảng, chính phủ các nước, các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết cách đây tròn 80 năm, ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Để có một Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc ngày hôm nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thành kính tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối; anh hùng, liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các vị Đại sứ, Đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước.

Vững tin vào tiền đồ và tương lai tươi sáng, Chủ tịch nước khẳng định với ý chí, khát vọng cháy bỏng xây dựng đất nước hùng cường, cùng trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập, thắp sáng, lan tỏa ngọn lửa của tinh thần hòa giải, đoàn kết, hợp tác quốc tế.

Trong một thế giới đầy biến động, Chủ tịch nước nhấn mạnh tương lai, vận mệnh của dân tộc Việt Nam luôn gắn kết mật thiết với tương lai, vận mệnh của các dân tộc trên thế giới; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đối tác trên thế giới, đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng "Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Sự đoàn kết quốc tế có ý nghĩa to lớn với chúng tôi", Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay đóng góp cùng bạn bè quốc tế kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Hình ảnh TTXVN ghi nhận:

Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2 - 9 - Ảnh 2.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng các đại biểu đến dự chiêu đãi. Ảnh: TTXVN

Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2 - 9 - Ảnh 3.

Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2 - 9 - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN

Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2 - 9 - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tổ Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2 - 9 - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2 - 9 - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tin liên quan

80 năm Quốc khánh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

80 năm Quốc khánh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO)- Sáng 1-9, lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"

(NLĐO)- Từ Lào Cai về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành, gia đình chị Triệu Thị Pham xúc động khi được người dân Thủ đô quan tâm, giúp đỡ.

