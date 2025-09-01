Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

Vào lúc 6 giờ 30 sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xe Quốc huy, Quốc kỳ tiến vào lễ đài tại buổi tổng duyệt 30-8. Ảnh: Văn Duẩn

Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia.

Diễu binh, diễu hành: Có bao nhiêu khối và lực lượng tham gia?

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình - nơi làm lễ kỷ niệm dành cho đại biểu có giấy mời và những lực lượng làm nhiệm vụ. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua lễ đài. Ảnh: Văn Duẩn

Tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có 6 lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Đây là sự kiện trọng đại nhất. Để xem trực tiếp, người dân nên đi sớm và chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Đội Cấn, Kim Mã, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Tràng Tiền... ngoài ra có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo chương trình, bắt đầu lúc 6 giờ 30 là nghi thức rước đuốc truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Sau Lễ chào cờ trang trọng tại khu vực quảng trường Ba Đình, từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa sẽ khai hỏa 15 loạt đại bác rền vang, báo hiệu buổi tổng duyệt bắt đầu. Sau đó, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp theo đó là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i; máy bay huấn luyện đa năng hiện đại Yak-130 và L-39NG; tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2.

Các khối diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình trong lễ tổng duyệt. Ảnh: Hữu Hưng

Trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình xuất hiện đội hình các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển được truyền trực tiếp từ Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đội hình tham gia gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình đi đầu là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau đó, đi qua lễ đài lần lượt là 26 khối Quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); khối dân quân, du kích; 17 khối Công an; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng Công an. Lực lượng đứng tham gia tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang). Tham gia tổng duyệt còn có khối xếp hình, xếp chữ.

Những tuyến đường mà đoàn diễu binh, diễu hành, khí tài quân sự, công an sẽ đi qua

Sau khi đi qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình, lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi như sau: Khối Nghi trượng đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Những vũ khí "khủng" sẽ có trong diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9. Ảnh: Văn Duẩn

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn quân đội nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:

Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về sân vận động Quần Ngựa

Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).

Không khí tại Quảng trưởng Ba Đình tại lễ tổng duyệt. Ảnh: Văn Duẩn

Khối xe cơ giới sau khi đi qua lễ đài, chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn)

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1

Hà Nội: Cấm đường ngày 1 và 2-9 để diễu binh, diễu hành: Cập nhật mới nhất

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Nhiều tuyến đường bị cấm phục vụ Lễ kỷ niệm A80. Ảnh minh hoạ

Thời gian cấm đường, phân luồng giao thông: Bắt đầu từ 22 giờ ngày 1-9 đến 13 giờ ngày 2-9. Lịch cấm đường lùi lại 4 tiếng so với kế hoạch trước đó.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm):

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải.

Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng)...